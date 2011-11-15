Янукович не може вилетіти до Польщі

Виліт Віктора ЯНУКОВИЧА до Польщі затримується через погодні умови.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, через сильний туман у Вроцлаві виліт перенесли на 2-3 години.

Перша зустріч ЯНУКОВИЧА під час робочої поїздки до Польщі повинна була початися о 8.45. Нагадаємо, глава держави сьогодні візьме участь в урочистостях до 200-річчя Вроцлавського університету. Також В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ і Федеральним президентом ФРН Крістіаном ВУЛЬФОМ.