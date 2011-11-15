Янукович не може вилетіти до Польщі
08:53, 15 листопада 2011Політика
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Виліт Віктора ЯНУКОВИЧА до Польщі затримується через погодні умови.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, через сильний туман у Вроцлаві виліт перенесли на 2-3 години.
Перша зустріч ЯНУКОВИЧА під час робочої поїздки до Польщі повинна була початися о 8.45. Нагадаємо, глава держави сьогодні візьме участь в урочистостях до 200-річчя Вроцлавського університету. Також В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ і Федеральним президентом ФРН Крістіаном ВУЛЬФОМ.
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