Соболєв: До Тимошенко вже тиждень не пускають адвокатів

Екс-прем`єр-міністру України, лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО вже тиждень забороняють спілкуватися з адвокатами.

Про це депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ вчора заявив в ефірі «5-го каналу», повідомляє «Українська правда».

«ТИМОШЕНКО забороняють вже котрий день спілкуватися з адвокатами. Сьогодні в черговий раз вже відмовили. На моїй пам`яті це вже фактично тиждень їй забороняють спілкуватися з адвокатами", - уточнив С.СОБОЛЄВ.

За його словами, заборону аргументують тим, що вона через хворобу не встає з ліжка, а спілкування з адвокатами у приміщенні камери заборонено.

"А коли треба проводити допит… З адвокатом ти спілкуватися не можеш, а допит проводити можна", - додав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО, важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

14 листопада С.ВЛАСЕНКО назвав зловживаннями проведення слідчих дій із хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО заявила, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.