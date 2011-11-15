Соболєв: До Тимошенко вже тиждень не пускають адвокатів

09:35, 15 листопада 2011
Політика
1733 0

Через хворобу не встає з ліжка

Екс-прем`єр-міністру України, лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО вже тиждень забороняють спілкуватися з адвокатами.

Про це депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ вчора заявив в ефірі «5-го каналу», повідомляє «Українська правда».

«ТИМОШЕНКО забороняють вже котрий день спілкуватися з адвокатами. Сьогодні в черговий раз вже відмовили. На моїй пам`яті це вже фактично тиждень їй забороняють спілкуватися з адвокатами", - уточнив С.СОБОЛЄВ.

За його словами, заборону аргументують тим, що вона через хворобу не встає з ліжка, а спілкування з адвокатами у приміщенні камери заборонено.

"А коли треба проводити допит… З адвокатом ти спілкуватися не можеш, а допит проводити можна", - додав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО, важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

14 листопада С.ВЛАСЕНКО назвав зловживаннями проведення слідчих дій із хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО заявила, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter