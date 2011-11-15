У Донецьку чорнобильці розпочали голодування

З вечора 14 листопада 41 чорнобилець у Донецьку розпочав голодування.

Про це кореспонденту «ОстроВ» повідомив голова Донецької обласної організації ВГО інвалідів Чорнобильської катастрофи "Чорнобиль-Єдність" Микола Гончаров.

«Вчора ми почали голодування - 41 чоловік, вони всю ніч залишалися в актовому залі облуправління Пенсійного фонду», - сказав він.

«Взагалі, про готовність приєднатися до голодовки заявили 218 людей. Але у зв`язку з тим, що при них не було медичних препаратів, тому люди змушені були їхати додому за медикаментами - комусь потрібен інсулін тощо», - уточнив лідер акції протесту.

Він додав, що зараз всі протестуючі знову збиратимуться у Пенсійного фонду.

«За наявною у мене інформацією, губернатор Андрій Шишацький веде переговори з Прем`єр-міністром за нашими вимогами. А далі будемо дивитися по ситуації», - уклав Н. ​​Гончаров.