Власенка і доньку Тимошенко не пустили у СІЗО

Доньку колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенію КАРР та захисника Сергія ВЛАСЕНКА не пустили у Лук’янівське СІЗО до Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це сама донька екс-прем’єра повідомила в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Учора ми з захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ так і не змогли потрапити до мами. Нам відмовили, мотивувавши це тим, що в неї різке погіршення стану, і вона не може піднятися з ліжка», - сказала Є.КАРР.

«Однак сьогодні виявилося, що загострення хвороби є перешкодою для рідних і адвокатів, але не для слідчих. На сьогодні призначено слідчі дії. Я вважаю, що це справжнє знущання над мамою», - обурилася Є.КАРР.

«Окремо хочу «подякувати» тим псевдолікарям, які щодня звітують про нормальний стан маминого здоров’я. Скажіть, якби на місці моєї мами були ваші рідні, вам би вистачило совісті так нахабно брехати?», - запитала донька екс-прем’єра.

Вона повідомила, що родичі і однопартійці Ю.ТИМОШЕНКО продовжують наполягати на якнайшвидшій госпіталізації екс-прем’єра для встановлення точного діагнозу та проведення належного лікування.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО, важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

9 листопада захисник екс-прем`єра С.ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

14 листопада С.ВЛАСЕНКО назвав зловживаннями проведення слідчих дій із хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО заявила, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

14 листопада депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО вже тиждень забороняють спілкуватися з адвокатами.