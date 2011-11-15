ВР не підтримала вилучення «статті Тимошенко» з Кримінального кодексу

Верховна Рада України не підтримала поправку про вилучення з Кримінального кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО засуджено до семи років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, за дану поправку проголосували лише 147 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час розгляду президентського законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» депутати не ухвалили жодну із запропонованих поправок і навіть переголосовують і відхиляють пропозиції, які підтримав Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Як зазначив народний депутат України Андрій ШКІЛЬ (фракція "БЮТ-Батьківщина"), позиція фракції Партії регіонів і парламентської більшості «чітка і зрозуміла – переголосувати всі поправки і не підтримати» ті пропозиції, які гуманізують українське законодавство і приводять його до європейських норм.

«Я розумію, що і пан ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії регіонів), і більшість разом з Партією регіонів, хочуть повернутися і жити у 25 році. Тільки невідомо, в якості кого – в якості тих, хто ловив чи кого ловили. Бо якби вони в нинішній іпостасі з’явилися в 25 році, то ними б реально займалося ЧК», - наголосив А.ШКІЛЬ.

Депутати продовжують розглядати законопроект, ще низкою поправок передбачено змінити 365-ту статтю ККУ, тобто залишити саму назву, але вилучити ряд норм, які передбачені даною статтею.

Як повідомляв УНІАН, на вилученні з Кримінального кодексу України статті 365 наполягала опозиція.