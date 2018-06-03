«Примус до справедливого суду»: Росія знайшла нового ворога

У Москві другий тиждень поспіль йде війна з мігрантами тільки однієї національності - таджиками. Команду дав особисто президент країни Дмитро Медведєв. Просто на вулицях, у гуртожитках, у метро силовики і численні загони націоналістів відловлюють таджиків і готують до відправлення на батьківщину, до депортації. Таких «щасливців» вже 400 осіб. Міграційна служба готується депортувати понад 10 тисяч таджиків.

У чому ж завинив таджик-гастарбайтер? Найбіль принижена та незахищена людина в Москві!? Чому таджиків, які прибирають сміття і бруд, вилизують вулиці Москви, працюють на найшкідливіших виробництвах російської столиці, так не злюбила влада і особисто президент Дмитро Медведєв?

Чому російському бізнесу заборонили приймати людей цієї національності на роботу, а міграційній службі давати дозвіл на проживання таджиків в Росії?

Тому, що таджицька Феміда наважилася засудити двох російських льотчиків, які завинили в тому, що возили контрабанду і незаконно перетнули кордон. Льотчики отримали сім років в`язниці і вже сім місяців відбувають тюремний термін в Таджикистані. Втім, усі звинувачення можна поставити під сумнів - для цього є дипломати і суддівські чиновники, міжнародне право.

Але питання зовсім в іншому. Чому за помилки правосуддя розплачуються звичайні, прості люди? Чому так витончено, аморально, підло діє російська влада на чолі з першими особами держави?

Яка логіка таких рішень і вчинків? Чомусь згадав відому диктатуру середини минулого століття, яка проявила поблажливість до «економічно цінних євреїв», а всіх інших відправляла на перевиховання до таборів.

Антитаджицький термідор з російсько-азіатською закваскою почався після «робочої зустрічі» двох державних чиновників - президента Дмитра Медведєва і глави Федеральної міграційної служби Росії Костянтина Ромодановського. Рекомендовані главою держави російської «асиметричні заходи» проти таджиків, що працюють в Росії, вилилися в гасла «Бий таджиків!»

А головне, миттєво знайшлися сотні «кремлівських віщунів і звіздарів», які ідеологічно оформили вказівку президента країни.

Міністерство внутрішніх справ поспішило заявити, що найжорстокіша і найбільша злочинність в Росії носить національний характер, і на першому місці за порушення російських законів виявилися таджики-гастарбайтери.

А глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко повідомив громадськості, що таджикам не можна працювати через те, що вони всі поголовно хворіють ВІЛ та туберкульозом. Негідник у тогу ветеринарного лікаря! Статистика Всесвітньої організації здоров`я доводить, що рівень поширення СНІДу в Таджикистані у 14 (!) разів менше, ніж у Росії.

"Примус до справедливого правосуддя", як дружно говорять експерти і журналісти у Москві, викликаний внутрішньополітичними російськими причинами. Ніхто б про льотчиків і не згадував. Але на носі - 4 грудня, вибори в Державну Думу. Загалом, «легітимне насильство» по-російськи.

Партії «Єдина Росія», список якої очолюють президент Дмитро Медведєв і прем`єр-міністр Володимир Путін, рейтинг якої падає з кожним днем, необхідна конституційна більшість у парламенті.

Але занадто багато бажаючих стати депутатами. Не тільки комуністи і ліберальні демократи, але ще три опозиційні партії розраховують на місця в Державній думі.

У такій форс-мажорній ситуації влада вирішила зіграти - спертися на націоналізм і патріотизм. Але антитаджицька політика і нескінченні «п`ятихвилинки ненависті» на федеральних телеканалах якраз свідчать про протилежне. Як казав каудильйо Франко, друзям усе, ворогам закон!

А місцеві, московські газети згадують вождя пролетаріату, який писав: «Якщо влада слабка і непопулярна - їй обов`язково потрібен ворог, який згуртував би найпіддатливіші до впливу верстви суспільства навколо неї».

... Нещодавно подивився чудовий фільм «Король говорить». Георг-VI говорить слова, які доречно згадати, закінчуючи цей текст: «Це зло, неприкрите ніякою личиною закону, визнає примітивну доктрину, що сила завжди права».

Віктор Тимошенко, Москва