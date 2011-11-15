БЮТ заблокував трибуну Верховної Ради

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" провели в сесійній залі нараду і заблокували парламентську трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як в сесійній залі не була підтримана поправка, що стосувалася внесення змін до Кримінального кодексу України, депутати "БЮТ-Батьківщини", порадившись прямо в сесійній залі, заблокували трибуну парламенту.

Парламент не підтримав поправку, оскільки за неї проголосувало лише 157 народних депутатів (при необхідних 226 – УНІАН). Не голосували в повному складі фракції Партії регіонів, КПУ, Народної партії.

Перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зачитав заяву фракції.