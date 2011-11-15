Медики не можуть зрозуміти, що відбувається з Тимошенко

Станом на сьогоднішній день недуга, на яку хворіє в СІЗО екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, медиками не встановлена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Київського СІЗО заявив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО, який прийшов до ізолятора, щоб взяти участь у слідчих діях.

«Дійсно з розголошенням медичного діагнозу є певна медико-етична проблема. Але питання полягає в тому, що на сьогоднішній день хвороба ТИМОШЕНКО не діагностована, тобто медики не знають, що відбувається з ТИМОШЕНКО, тому що для того, щоб діагностувати проблеми з хребтом, необхідно провести всю діагностику із застосуванням медичного устаткування. А це неможливо в умовах СІЗО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.