Литвин залишить депутатів на ніч?
ВР продовжила своє засідання
Верховна Рада України продовжила своє сьогоднішнє засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 236 із 361 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
У даний час депутати досі розглядають перший законопроект порядку денного - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)». Вони встигли проголосувати лише 100 поправок із 223. При цьому депутати відхилили всі пропозиції.
Загалом у порядку денному роботи парламенту на сьогодні передбачено розгляд ще понад 30 законопроектів. На репліку депутатів, коли ж парламент встигне їх розглянути, В.ЛИТВИН пожартував: «А ніч велика».
Як повідомляв УНІАН, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" залишили сесійну залу на знак протесту проти відмови декриміналізувати статтю, за якою засуджена екс-прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.