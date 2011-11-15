Регіонал збирається мітингувати під адміністрацією Президента

Олександр ПОЛЯРУШ, який був обраний депутатом Білоцерківської міської ради від Партії регіонів, заявляє про незаконні дії голови Білоцерківської міської виборчої комісії, який протягом року протиправно намагається позбавити його депутатських повноважень.

У коментарі УНІАН О.ПОЛЯРУШ заявив, що він і його виборці будуть вимушені прийти на мітинг під Адміністрацію Президента України, щоб захистити свої демократичні права.

Зокрема, О.ПОЛЯРУШ повідомив, що переміг на виборах до Білоцерківської міської ради 31 жовтня 2010 року, однак голова Білоцерківської міської виборчої комісії вже тричі намагався усунути його від виконання повноважень депутата.

Так, після виборів у 2010 році Білоцерківська МВК оголосила О.ПОЛЯРУША переможцем, що було оприлюднено в ЗМІ, та видала депутатський мандат, і він приступив до виконання повноважень.

Проте, за словами О.ПОЛЯРУША, «майже через два місяці після виборів, всупереч рішенням Київського апеляційного адміністративного суду та МВК, які підтверджували результати виборів 31 жовтня 2010 року, Білоцерківська МВК у зміненому складі безпідставно скасувала попередні постанови і протоколи МВК, порушила судове рішення і дописала основному конкуренту 100 неіснуючих голосів виборців».

О.ПОЛЯРУШ оскаржив це рішення і постановою Київського окружного адміністративного суду від 13 грудня 2010 року «незаконні документи МВК були скасовані».

Після цього «МВК знову продублювала скасоване судом рішення», і знову Київський окружний адміністративний суд 17 грудня 2010 року скасував незаконні рішення МВК, підтвердивши обрання О.ПОЛЯРУША депутатом Білоцерківської міської ради.

Однак, «20 грудня 2010 року МВК, діючи самоуправно, поза межами закону, втретє дублює своє скасоване судом рішення від 10 грудня 2010 року і знову дописує 100 голосів основному конкуренту».

На думку О.ПОЛЯРУША, «за таких обставин мала б наступити і якась відповідальність, якщо таке відбувається у цивілізованій демократичній державі. Але 24 грудня 2010 року, за наявності окремої думки головуючої у судовому засіданні, чомусь Київський окружний адміністративний суд «зламався» і відмовив мені в задоволенні позову, яким я оскаржував продубльоване втретє рішення МВК від 20 грудня 2010 року», – заявив О.ПОЛЯРУШ.

Він говорить, що «підставою для такого рішення стало твердження, що початковий протокол дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 060 не оскаржувався, і тому цей протокол від 1 листопада 2010 року, хоч і з дописаними 100 неіснуючими голосами виборців основному конкуренту, діє і є визначальним документом у вирішенні спору, незважаючи, що цей протокол був скасований МВК 5 листопада 2010 року і уточнений ДВК 5 листопада 2010 року після розгляду скарги О.ПОЛЯРУША».

При цьому, заявив О.ПОЛЯРУШ, на запит журналістів до ЦВК, хто є депутатом Білоцерківської міської ради, обраним у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 26, отримали відповідь від 26 жовтня 2011 року, що депутатом є О.ПОЛЯРУШ.

Незважаючи на це, 11 листопада 2011 року Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу О.ПОЛЯРУША про перегляд рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 грудня 2010 року.

На переконання О.ПОЛЯРУША, «у суду не було аргументів відмовити мені у задоволенні моєї скарги. Але наш «справедливий» суд, мабуть навмисно «переплутав» протоколи МВК «про підсумки» з протоколом ДВК «про підрахунки». Отже, суд свідомо зманіпулював фактами з іншого протоколу, з іншої справи, мабуть, задля «кришування» свавілля голови виборчої комісії, чим розписався у своїй некомпетентності при прийнятті цього рішення».

О.ПОЛЯРУШ запитує: хто притягне до відповідальності суддю, який помилково або навмисно приймає незаконні ухвали, та голову Білоцерківської міської виборчої комісії, який діє всупереч законодавству?

«Недосконалість діючого виборчого законодавства і судової системи надає головам місцевих виборчих комісій незаконну і безкарну можливість змінювати законно обраних депутатів місцевих рад за власним бажанням і в будь-який час, навіть поза межами строків виборчого права», – сказав О.ПОЛЯРУШ.

Він розповів, що «первинна організація Партії регіонів і виборці хотіли відстояти мене як депутата, прийшовши під Адміністрацію Президента, але я попросив відкласти акцію. Хоча, як бачимо, каталізатором виконання конституційних прав сьогодні залишаються лише вуличні мітинги», – сказав О.ПОЛЯРУШ.

За словами О.ПОЛЯРУША, він позбавлений можливості виконувати свою передвиборчу програму, а натомість має долати «складний шлях в судах. Вважаю, що зрадив своїх виборців, коли не дав їм вийти на мітинг. На моє прохання дану акцію було призупинено, оскільки я розумів абсурдність ситуації, що склалася. Я – член Партії регіонів з 2005 року. В 2010 році обраний депутатом від Партії регіонів до Білоцерківської міської ради. На своєму окрузі підняв рейтинг ПР і за показниками вивів його на перше місце. Не міг вийти на мітинг з прапорами Партії регіонів проти влади, яку очолює почесний голова Партії регіонів, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ», – пояснив О.ПОЛЯРУШ.

Водночас він упевнений: «Якщо б Президент дізнався, що я маю мандат, підтверджений ЦВК і рішенням суду, він дослухався б до однопартійців і виборців, і справедливість було б відновлено».

«Мої виборці та однопартійці втомилися очікувати правди, сьогодні зібрали більше 500 підписів на мою підтримку й зараз знову хочуть звернутися до Президента України В.ЯНУКОВИЧА через мітинг біля його Адміністрації, а також оприлюднити інформацію про злочинні дії суду і голови Білоцерківської МВК в ЗМІ», – наголосив О.ПОЛЯРУШ.