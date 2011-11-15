Чорнобильці запевняють, що порозумілися з Добкіним

Чорнобильці Харківщини порозумілися з керівництвом Харківської області.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив голова Харківської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна» Анатолій ВИННИК після зустрічі ініціативної групи чорнобильців із головою ОДА Михайлом ДОБКІНИМ, на якій обговорювалися питання виплат чорнобильцям призначених пенсій.

«Ми звернулися до губернатора Харківської області Михайла ДОБКІНА, щоб він вислухав наші проблеми. Зустріч відбулася. Ми розуміємо, що чорнобильські проблеми залежать від центральної влади - Кабінету міністрів, Верховної Ради та Пенсійного фонду України. Але в особі Михайла ДОБКІНА ми в черговий раз отримали повне розуміння і підтримку», - сказав він.

За словами голови міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимира ПРОСКУРІНА, губернатор запевнив чорнобильців, що жодних протиправних дій стосовно них у Харківській області не буде.

«За чутками, збираються переглядати всі пенсійні справи чорнобильців, які виграли суди, незважаючи на те, що терміни оскарження цих рішень минули. На зустрічі з губернатором Харківської області Михайлом ДОБКІНИМ ми отримали запевнення в тому, що таких протиправних дій в Харківській області не буде. Таке рішення нас повністю задовольняє і в черговий раз показує те, чим ми пишалися завжди: ставлення органів влади до харківських чорнобильців як завжди на висоті», - наголосив В.ПРОСКУРІН.

Ініціативна група чорнобильців звернулася до М.ДОБКІНА з проханням проконтролювати дотримання всіх пунктів Меморандуму, який чорнобильські організації України підписали з урядом.

У свою чергу, заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА повідомив журналістів, що М.ДОБКІН сьогодні обговорить із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, першим віце-прем’єр-міністром Андрій КЛЮЄВИМ та головою Пенсійного фонду України Борисом ЗАЙЧУКОМ питання виплати в Харківській області призначених чорнобильцям пенсій.

І.ШУРМА підкреслив, що «Харківська облдержадміністрація додержується принципової позиції - рішення судів обов’язково повинні виконуватися, і відміняти їх не можна».

При цьому він зауважив, що питання виплати пенсій чорнобильцям контролюються на рівні центральних органів влади.

«Ніколи облдержадміністрація не дозволить собі антиконституційних дій. Інше питання - хто відповідає за виконання судових рішень. У питанні виплати пенсій чорнобильцям за рішенням судів ХОДА та Головне управління Пенсійного фонду в Харківській області виконують лише делеговані функції. Всі організаційні рішення ухвалюються на рівні центральних органів влади, тому левова частка поставлених чорнобильцями питань повинна вирішуватися в Києві», - сказав І.ШУРМА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові близько 300 представників чорнобильських організацій зайшли до приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України і вимагали виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та згідно з рішеннями судів. Чорнобильці вимагали заборонити Пенсійному фонду переглядати рішення судів про призначення їм пенсій, а також вносити корективи у визначені законом розміри пенсій.

Учасники акції протесту заявили, що перебуватимуть у приміщенні відомства, доки влада не виконає їхніх вимог.

Із початку 2011 року судами України ухвалено рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.

Учора, 14 листопада, в Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшла в обласне управління Пенсійного фонду України і зажадали негайного прибуття до них прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА. Сьогодні 41 активіст акції оголосив голодовку.