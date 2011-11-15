Королевська побачила дефолт політичний, черга - за економічним

Провал декриміналізації статті, за якою була засуджена лідер української опозиції Юлія ТИМОШЕНКО, означає, що влада дійшла до свого політичного дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у кулуарах парламенту заявила народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні в сесійному залі був шанс відновити баланс у політиці. Був шанс у партії влади проголосувати наші поправки і звільнити Ю.ТИМОШЕНКО. Це було нашою головною умовою і головною вимогою до закону з декриміналізації. Зараз ми розуміємо, що влада демонструє повний політичний дефолт», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, «діючій владі залишається лише одне – вести країну до повного економічного дефолту, щоб мінімізувати свої політичні ризики».

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що «цей законопроект стосувався не тільки Ю.ТИМОШЕНКО, а й багатьох інших, несправедливо засуджених з політичних мотивів. Це ще одна демонстрація влади, наскільки вона боїться свого народу».

«Влада і правляча партія ще раз довели, що їх єдиний аргумент – політичні репресії. Вони намагаються затягнути рішення стосовно Ю.ТИМОШЕНКО і прийняти його під Новий рік», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

При цьому представник БЮТ наголосила: «Ми боротимемося будь-якими методами для того, щоб наш лідер Ю.ТИМОШЕНКО якнайшвидше вийшла на волю. Це – наше пріоритетне завдання».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 15 листопада, не підтримала поправку до президентського законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» про вилучення з Кримінального кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою колишній прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО засуджена до семи років позбавлення волі. За цю поправку проголосували лише 147 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.