Азарову «душу гріє», що заради нього не перекривають дороги

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить нічого страшного в тому, що для проїзду його кортежу перестали перекривати автомобільний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами прем`єра, його проїзд до пункту призначення став займати більше часу. «Якби перекривали, доїхав би за 5 хвилин, а так їхав 10. Нічого страшного», - сказав М.АЗАРОВ, розповідаючи про свою сьогоднішню поїздку на будівництво Центру з пересадки кісткового мозку і дитячої онкогематології лікарні «Охматдит».

При цьому прем`єр зазначив, що особисто переконався в наявності автомобільних пробок у Києві. «Зараз нічого не перекривали, ви це бачили чудово. Вас це влаштовує і радує, так? Душу гріє? Мені теж. Ось я їду і відчуваю, де пробки, що треба зробити (щоб їх не було – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, швидко проблему пробок вирішити не вдасться, оскільки недостатньо коштів на будівництво транспортних розв`язок.

«Цього року ми не зробимо, на превеликий жаль, - грошей не вистачить на все. Ми поступово пробки усуватимемо – будуватимемо розв`язки», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в Києві необхідно побудувати приблизно 100 дорожніх розв`язок вартістю майже по 100 млн. грн. кожна.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявив про існування доручення міністру внутрішніх справ не перекривати дороги і не регулювати рух, коли проїжджають кортежі голови Верховної Ради і прем`єр-міністра. При цьому він не уточнив, ким саме таке доручення дане.