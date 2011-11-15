Нардепам роздали 20 тонн паперу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує припинити надавати народним депутатам законопроекти у паперовому вигляді, перейшовши виключно на електронну форму документообігу в законодавчій роботі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це йдеться у проекті закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради (щодо удосконалення законодавчої діяльності), зареєстрованому під авторством В.ЛИТВИНА.

Документом передбачено, що зареєстровані законопроекти (крім тих, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами) будуть надаватися народним депутатам шляхом розсилки їм інформаційного листа на адреси їхньої електронної пошти з посиланням на сторінки веб-сайту Верховної Ради, на яких будуть міститися ці законопроекти.

Це, на думку В.ЛИТВИНА, сприятиме заощадженню коштів, які витрачаються на тиражування і роздачу законопроектів. «Лише за восьму сесію на друкування законопроектів на перше читання та інших супровідних документів витрачено близько 20 тонн паперу (крім того, витратні матеріали, амортизація обладнання, оплата праці та інші затрати), що еквівалентно близько 400 тисяч гривень», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, пропонується, аби питання включення законопроекту до порядку денного сесії розглядалося не раніше ніж через два дні після надання висновків головного комітету та висновків інших комітетів. Це дасть можливість народним депутатам, упевнений В.ЛИТВИН, своєчасно знайомитися з ними, сприятиме прозорості законодавчого процесу.

Ухвалення закону, на думку автора, сприятиме своєчасному забезпеченню народних депутатів матеріалами, необхідними для здійснення законодавчої діяльності, та створить умови для оперативного доступу народного депутата до тексту законопроекту, внесеного до Верховної Ради.