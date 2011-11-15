Азаров відмовляється коментувати газові переговори з РФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ поки що не коментує хід і можливі результати газових переговорів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив на брифінгу у вівторок, 15 листопада.

Зокрема, на прохання прокоментувати цю тему, М.АЗАРОВ заявив: «Коли завершаться (переговори - УНІАН) – розповімо».

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Він нагадав, що основою переговорів, що ведуться зараз між Україною і Росією в газовій сфері, стала зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Завідово (Росія) у вересні.

9 листопада в Києві в рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі «Газпромом» було відзначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно і на цей час розглянуто великий перелік складних питань.