Як ВР голосувала за декриміналізацію (по фракціях та прізвищах)

Результати поіменного голосування Верховної Ради України про підтримку поправки №95 народного депутата України Віктора ШВЕЦЯ до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності) (№9221) – щодо вилучення статті 365 з Кримінального кодексу України, за якою засуджено колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як зазначається в стенограмі засідання, В.ШВЕЦЬ повідомив, що «у законопроекті, який запропонував Президент України, 16 статей, які декриміналізуються. І саме в цій правці передбачені ті статті Кримінального кодексу із розділу "Господарські злочини", які Президент пропонує вилучити із Кримінального кодексу. Я вніс пропозицію, щоб разом з цими 16 статтями була вилучена і стаття 365 (Кримінального кодексу України – УНІАН)… Я пропоную її гуманізувати шляхом внесення нової редакції статті 365 зі значком 3…».

Як наголошував В.ШВЕЦЬ, «моя правка не пов’язана з тим, що від кримінальної відповідальності будуть звільнені державні службовці. Навпаки, моя правка передбачає те, що до кримінальної відповідальності обов`язково будуть притягатися державні службовці і взагалі службові особи у разі перевищення службових повноважень, але тільки у тому випадку, якщо вони здійснять якісь корупційні дії. І в зв`язку з цим я і прошу, щоб ця правка була підтримана, комітет підтримав цю правку. І я прошу, шановні народні депутати, підтримати рішення комітету і включити до переліку статей, які вилучаються з Кримінального кодексу, і статтю 365 Кримінального кодексу України».

Згідно зі стенограмою сьогоднішнього ранкового засідання ВР, "за" пропоновану В.ШВЕЦЕМ поправку 95 проголосували 157 депутатів, проти - 0, утрималися - 0, не голосували - 279.

Фракція Партії регіонів: за - 0, проти - 0, утрималися - 0, не голосували – 192, відсутній - 1.

Фракція “Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина": за – 102, проти - 0, утрималися - 0, не голосували – 0, відсутній - 1.

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона»: за – 49, проти – 0, утрималися – 0, не голосували - 10 (Лілія ГРИГОРОВИЧ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Ігор КРІЛЬ, Ігор ПАЛИЦЯ, Василь ПЕТЬОВКА, Володимир ПОЛЯЧЕНКО, Віктор ТОПОЛОВ, Станіслав АРЖЕВІТІН, Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Леся ОРОБЕЦЬ), відсутні - 7.

Фракція Комуністичної партії України: не голосували усі 25 членів фракції.

Фракція Народної партії: не голосували усі 20 членів фракції.

Група "Реформи заради майбутнього": за - 3 (Геннадій ЗАДИРКО, Володимир КАПЛІЄНКО, Павло МОВЧАН), проти – 0, утрималися – 0, не голосували - 17 (Олександр БОБИЛЬОВ, Олександр БУДЖЕРАК, Петро ГАСЮК, Валерій ГАЦЬКО, Олег ГЕЙМАН, Іван ДЕНЬКОВИЧ, Валерій КАМЧАТНИЙ, Євген КОНСТАНТИНОВ, Юрій КРУК, Віталій КУРИЛО, Іван ПЛЮЩ, Арнольд РАДОВЕЦЬ, Ігор РИБАКОВ, Іван СІДЕЛЬНИК, Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, Микола ТРАЙДУК, Тарас ЧОРНОВІЛ), відсутні – 0.

Позафракційні: за - 3 (Руслан БОГДАН, Микола ТОМЕНКО, Святослав ОЛІЙНИК), проти - 0 утрималися – 0, не голосували – 15 (Олександр БУРЯК, Ігор ВОРОТНЮК, Богдан ГУБСЬКИЙ, Руслан ЗОЗУЛЯ, Іван КУРОВСЬКИЙ, Анжеліка ЛАБУНСЬКА, Володимир ЛИТВИН, Олег МАЛІЧ, Адам МАРТИНЮК, Сергій ОСИКА, Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО, Анатолій Анатолій СЕМИНОГА, Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, Валерій ШАМАНОВ), відсутні – 5.