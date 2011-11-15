Студенти побували в ролі губернатора

Лідери студентського самоврядування вищих навчальних закладів Київщини напередодні Дня студента взяли участь в акції «День з губернатором» в Київській облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, студенти мали змогу впродовж дня «побути» в ролі губернатора, ознайомитися зі звичайним днем чиновника, його щоденними справами.

Так, вже о восьмій ранку студенти були присутні на апаратній нараді із заступниками голови та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації. Потім – численні зустрічі, поїздки та інші повсякденні справи. Зокрема, студенти були присутні під час нагородження представників ЗМІ з нагоди «Дня працівника радіо, телебачення та зв`язку», на прямій телефонній лінії голови облдержадміністрації з мешканцями Київщини, нарадах із керівниками правоохоронних органів, керівниками управлінь адміністрації, прийомі громадян. Також разом з губернатором вони побували на комбінаті «Тепличний», що в Броварах, та на Бориспільському автозаводі «Еталон».

На думку голови Київської облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, такі акції корисні для молодих людей, бо вони переймають досвід. «Сподіваюся, що це їм допоможе зорієнтуватися у житті, зрозуміти, наскільки відповідальна робота чиновника. Адже це не тільки роз’їжджати на автомобілі, і радіти, що тебе зустрічають, а потрібно приймати певні рішення у вирішенні тих чи інших завдань, і за які, головне, потрібно нести відповідальність», – зазначив він.

Підбиваючи підсумки акції, голова КОДА вислухав пропозиції лідерів студентського самоврядування, дав доручення щодо вивчення заявлених ними проблем, зокрема забезпечення гуртожитками та поліпшення умов проживання в них, обміном досвіду з іншими вишами, перспективами працевлаштування.

Вітаючи ж молодь Київщини з Днем студента, А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що з нагоди їхнього свята підписав розпорядження про 50-ти відсоткову знижку на проїзд у міському транспорті Київщини 17 листопада всім студентам, про що його попросили лідери студентського самоврядування.