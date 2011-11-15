Пенітенціарна служба пояснила, чому не пустила до Тимошенко дочку

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР не має дозволу на участь у слідчих діях, тому не була допущена на побачення з матір'ю у СІЗО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначили у пенітенціарній службі, сьогодні для проведення слідчих дій з Ю.ТИМОШЕНКО у Київському СІЗО зустрічався слідчий Головного слідчого управління Державної податкової служби України.

"Слідчі дії проводились безпосередньо в камері слідчого ізолятора у присутності адвоката заарештованої Сергія ВЛАСЕНКА. Донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР на побачення з матір’ю у Київський СІЗО допущена не була у зв’язку з тим, що вона мала дозвіл на участь у процесі від Апеляційного суду м. Києва за першою кримінальною справою проти Ю.ТИМОШЕНКО, а в цей час проводились слідчі дії за другою кримінальною справою, на що відповідного письмового дозволу на участь у слідчих дія вона не мала", - зазначили у прес-службі, додавши, що "Є.КАРР було роз’яснено порядок відвідання свого підзахисного у такій ситуації, але вона, не дочекавшись закінчення роботи слідчих, залишила Київський СІЗО".