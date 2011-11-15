Королевська написала Карпачовій про «тортури над Тимошенко»

Народний депутат України, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніні КАРПАЧОВОЇ з проханням негайно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Порушення, пов`язані з утриманням Ю.ТИМОШЕНКО в Лук’янівському СІЗО, вже практично дійшли абсурду і вийшли за мислимі і немислимі моральні рамки», - йдеться в листі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Депутат звертає увагу омбудсмена на те, що для однопартійців, адвокатів і родичів Ю.ТИМОШЕНКО недоступна через різке погіршення стану здоров`я. Проте для слідчих і проведення слідчих дій - «протипоказань немає».

«7 листопада Державна пенітенціарна служба інформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті. Утім це не перешкодило владі не лише пред`явити нове звинувачення в рамках кримінальної справи, яку розслідує податкова міліція, а й провести допит, незважаючи на те, що Ю.ТИМОШЕНКО не могла піднятися з ліжка», - сказано в зверненні народного депутата.

Н.КОРОЛЕВСЬКА пише: «14 листопада до неї не пустили доньку Євгенію КАРР і захисника Сергія ВЛАСЕНКА, мотивуючи відмову все тим же різким погіршенням стану здоров`я. Проте, того ж дня перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОЇСЄЄНКО заявила, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає. На сьогодні, 15 листопада, вже призначені слідчі дії».

«Ми розглядаємо такі вчинки влади як тортури і підготовку до фізичного усунення лідера опозиції!», – йдеться в листі народного депутата Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.