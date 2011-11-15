Янукович: питання Тимошенко не повинне заважати євроінтеграції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив жаль з приводу намагань деяких політиків пов’язати питання європейської інтеграції України з кримінальними справами проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підходу до журналістів після зустрічі з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та Федеральним президентом Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час зустрічі розповів він своїм колегам, що переговори України щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС фактично завершилися 11 листопада, і на сьогодні залишилося вирішити лише політичні питання. Одне з них, за словами В.ЯНУКОВИЧА, пов’язано з формулюванням розділу угоди щодо перспективи вступу України до Європейського Союзу.

«Над цим питанням ми ще працюємо, і до саміту в грудні (19 грудня відбудеться саміт Україна-ЄС - УНІАН) ще багато часу», - сказав Президент.

Він зауважив, що від формулювання цього питання залежатиме, як проходитиме ратифікація угоди як в Україні, так і в країнах-членах Євросоюзу. Президент підкреслив, що це необхідно враховувати під час переговорів.

Ще одним гострим питанням, за словами В.ЯНУКОВИЧА, є питання стосовно колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. За словами глави Української держави, він повідомив президентів Польщі та Німеччини, що справу Ю.ТИМОШЕНКО ще розглядатиме апеляційний суд.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, також він розповів Б.КОМОРОВСЬКОМУ та К.ВУЛЬФУ про інші справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, які розслідують правоохоронні органи. Він підкреслив, що правоохоронні органи мають вивчити ці справи, а потім вже буде ясно, чи дійдуть вони до суду.

«Крім повідомлень ЗМІ, ми не знаємо, що там відбувається. Ми не втручаємося, тому мені важко говорити про це… Але це питання є одним з тим, що перешкоджають ратифікації угоди, можливо, деякими країнами», - сказав Президент.

Він ще раз підкреслив, що влада не може втручатися в роботу судів, але зауважив, що країна працює над тим, аби питання ратифікації міжнародних угод не пов’язувалося зі справою Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент вкотре наголосив, що «газова» справа проти Ю.ТИМОШЕНКО була порушена як проти прем’єр-міністра, а не як проти опозиціонера, і підставою порушення для цієї справи було рішення Ради національної безпеки та оборони, яке ухвалювалося під час її прем’єрства.

«Тому мати претензії до діючої влади не зовсім відповідає дійсності», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що правоохоронні органи весь цей час працювали і довели справу до суду.

Стосовно інших справ проти Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що ці обвинувачення здебільшого розглядалися в інших країнах, але в Україні їх розслідування не були доведені до кінця через відсутність необхідних документів. Зокрема, це стосується і справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». При цьому Президент нагадав про лист з претензіями Міністерства оборони Російської Федерації, про виявлення податковою службою фактів несплати податків, мита тощо.

«Це також все підлягає розслідуванню. Я ніяких новин не сказав. Це все було у ЗМІ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.