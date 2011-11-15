Правозахисники: Тимошенко переслідують з політичних мотивів

Данський Гельсінський комітет з прав людини вбачає політичні мотиви у порушенні нових кримінальних справ проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у попередній УНІАН доповіді комітету щодо справ проти Ю.ТИМОШЕНКО.

У комітеті констатують, що 11 жовтня Печерський районний суд Києва визнав Ю.ТИМОШЕНКО винною у порушенні ст.365 Кримінального кодексу України. Наступного дня проти неї було відкрито ще одну справу за порушення частини 5 ст. 191 КК, а за декілька днів було відновлено ще низку старих та вже закритих справ.

“Це, перш за все, викликає запитання, чому це робиться саме зараз”, – йдеться у доповіді.

“Зважаючи на те, що чинна адміністрація знаходиться під значним тиском щодо декриміналізації статей про економічні злочини, які лежать в основі більшості поточних справ проти політиків з попереднього уряду, у тому числі засудження 11.10.2011 пані ТИМОШЕНКО, відкриття нової справи та відновлення старих справ проти незручного опозиційного політика за порушення інших статей є чимось надзвичайним.

Час цих подій, значна давність цих справ та попередня історія підтверджують серйозні підозри щодо політичних мотивів, які стоять за цими розслідуваннями”, – стверджують в комітеті.