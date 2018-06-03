Донецькі чорнобильці голодують і лають уряд

«Азаров не хоче зустрічатися, тому що боїться»... Ми звертаємося: якщо у когось є теплі речі, допоможіть нам». «Ця влада нікого не чує», - сказав правоохоронець...

Від початку місяця чорнобильці Донецької області провели вже три акції протесту з вимогою до уряду виконати закони про доплату до пенсій. Пільговики виходили на мітинги, пікети, подавали заяви в прокуратуру області, але діалогу з владою так і не налагодили.

Зневірившись добитися протестами від держави виконання своїх зобов`язань, донецькі чорнобильці вдалися до крайнього заходу – безстрокової голодовки.

Вчора близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни в актовому залі будівлі донецького регіонального управління Пенсійного фонду України зустрілася з начальником управління Георгієм Якименком. Пославшись на постанову Кабінету міністрів №745, Якименко заявив, що не виконає вимоги пільговиків.

Після такої заяви чорнобильці ухвалили рішення залишатися в актовому залі управління Пенсійного фонду і зажадали прибуття до них прем`єр-міністра України Миколи Азарова. Оскільки прем`єр не відреагував на ситуацію в Донецьку, в ніч з 14 на 15 листопада 41 представник чорнобильської організації почав безстрокове голодування.

Сьогодні з десятої ранку під стінами донецького Пенсійного фонду почався мітинг. На початку одинадцятої люди почали встановлювати намети і збирати заяви про намір голодувати.

«Що нам їхати до Києва, шукати царя-батечка, який ховається від народу?! Азаров так само не хоче виходити на зв`язок, тому що боїться. Боягуз він. Ми приготуємо зразки заяв, за якими кожен з вас із ясною головою погоджується або не погоджується на цю акцію. Це важка акція. Заяв на голодування було 218, на сьогоднішній момент в залі залишилася 41 людина. Ті, хто вчора пішов, вже сьогодні до залу не зайдуть. Хтось говорить нам, що потрібно їхати до Києва, але тут наша земля, ми – донеччани. Своя земля допомагає нам. Хай ці негідники приїжджають сюди і розмовляють з вами!» - заявив на мітингу голова Донецької обласної організації ВГО інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола Гончаров.

Після закликів ініціативної групи чорнобильців багато мітингувальників почали рвати на смужки білу тканину, писати на ній «Я голодую» і обв`язувати цими стрічками голови.

У той же час прес-служба Донецької облдержадміністрації розповсюдила інформацію про те, що начальник управління ПФУ в Донецькій області Георгій Якименко пішов у відставку.

Гончаров заявив на мітингу, що відставка Якименка безпосередньо пов’язана з його учорашньою жорсткою розмовою з чорнобильцями. «Він спілкувався з нами вчора. За підсумками цього спілкування губернатор нас уночі запевнив, що він буде звільнений», - відзначив він.

А люди в натовпі викрикували, що Якименко обдурив їх. «Він учора мав необережність сказати: нічого вони не отримають. Ось за це він і одержав!» - пояснив мені один із мітингувальників.

Будівля управління Пенсійного фонду з ранку була оточена співробітниками МВС. На моє прохання пропустити мене як журналіста в актовий зал до тих, що голодують, один з міліціонерів сказав: «Що ви журналісти туди ходите?! Люди голодують, а ви фотографуєте, як у зоопарку». На зауваження про те, що чорнобильці хочуть, щоб про їх проблеми почули, правоохоронець відповів: «Ця влада нікого не чує». Але в будівлю представників ЗМІ пропускали безперешкодно після пред`явлення документів.

Перед актовим залом в холі бригада швидкої допомоги оглядала тих, хто голодує. Пенсіонерці, яка провела всю ніч на жорстких стільцях Пенсійного фонду, стало зле – у неї підскочив тиск.

Фельдшер «швидкої допомоги» Марія Кислова розповіла, що пенсіонерка сьогодні була вже десятою, хто звернувся по медичну допомогу.

«Коли люди не їдять, у них знижується рівень цукру в крові. Це може привести до коми. Граничний термін голодування – два дні», - відзначила медик.

У напівтемному залі тих, кому стало зле, відпоювали чаєм із цукром і лимоном, але вже після дня голодовки люди виглядали замученими. Багато з тих, хто голодує, - інваліди і пенсіонери, тому такий «діалог із владою» їм дається дуже важко.

Нелегко й тим, хто залишився мітингувати за стінами Пенсійного фонду. Сьогодні в Донецьку весь день ішов мокрий сніг, і людям у наметах бракувало теплих речей.

«Ми будемо раді, якщо хтось із громадян надасть нам допомогу. Ми звертаємося: якщо у когось є теплі речі, хай допоможуть», - відзначив глава Донецької обласної організації «Чорнобиль-Єдність» Гончаров.

Після обіду біля будівлі ПФУ був встановлений армійський намет із буржуйкою і польовою кухнею.

Незважаючи на істотний резонанс у ЗМІ, представники уряду сьогодні знову проігнорували тих, хто голодують у Донецьку. За словами чорнобильців, після відставки Якименка з ними не спілкувалися ні представники керівництва Пенсійного фонду, ні Кабміну.

Мер Донецька Олександр Лук’янченко вирішив не з`являтися на мітингу з міркувань етики. «Просто попіаритися і піти там покрасуватися перед ними, я вважаю, це навіть не етично», - сказав він сьогодні на прес-конференції.

З людьми зустрівся вночі тільки донецький губернатор Андрій Шишацький. Він пообіцяв, що донесе вимоги чорнобильців керівництву країни. Пізніше в телефонному режимі з ОДА мітингувальникам передали повідомлення, що губернатор домовиться з банками області не застосовувати штрафні санкції у разі невиконання кредитних зобов`язань пільговиками.

«Давайте складемо список, хто, звідки, в який банк винен. Облдержадміністрація зараз нам намагається допомогти в цьому», - запропонував чорнобильцям Гончаренко.

Але мізерні поступки місцевої влади не змогли затьмарити образи на український уряд, в якому, на думку чорнобильців, сидять злочинці.

«На сьогодні гарант Конституції ще не висловив свою думку. Ми сподіваємося, що він ще її висловить. А пан Азаров і пан Тігіпко скоюють злочин перед своїм народом. Тому на їх адресу така критика», - додав Гончаров, пояснюючи, чому мітингувальники поки не вимагають зустрічі з президентом.

Увечері одному з голодуючих чорнобильців стало зле, і через високий тиск його госпіталізували.

Але ті, що голодують мають намір залишатися в актовому залі і в наметовому містечку біля будівлі облуправління ПФУ доти, поки уряд не задовольнить їх вимоги.

Юлія Силіна, Донецьк