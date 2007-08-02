Черновецький побажав гідного рівня життя... Львову (фото)

11:38, 02 серпня 2007
Політика
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У мерії кажуть, що це – не реклама

Вчора у Львові білборди із зображенням Леоніда Черновецького в оточенні усміхнених людей були встановлені на околиці Львова на вулицях Любінській і Замарстинівській. Над зображенням написано: «Україні - столичний рівень життя», пише Коммерсант-Україна.

Аборигени вже ”полізли” за столичним рівнем життя. Фото з сайту Комерсант-Україна
Представники політпартий, схоже, не знають, як реагувати. Лідер Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Олег Тягнибок обурений:  «Не дай бог, у Львові буде таке ставлення до людей, як у столиці».  Нашоукраїнець Володимир В’язівський з підколкою припустив, що «пан Черновецький, можливо, рекламує себе від імені окремої політичної структури, або просто себе особисто, і обіцяє жителям Львова розбагатіти, як у Києві». Депутат Львівської облради (фракція БЮТ) Михайло Ваврін вважає, що «мерові Києва нічого більше не залишається, окрім як піариться в інших регіонах». У обласному відділенні Партії регіонів розміщення рекламного щита визнали «політичним жартом». Перший секретар Львівської обласної організації КПУ Олександр Калинюк підкреслив, що «реклама в Львові авторитету в Києві йому не додасть».

"Коммерсант" з посиланням на свої джерела в Київській міській держадміністрації повідомляє, що білборди з Леонідом Черновецьким не можна розглядати як передвиборчу політичну рекламу. За словами співбесідника видання, це «щире побажання столичного мера іншим регіонам гідного рівня життя».

 

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