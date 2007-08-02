Черновецький побажав гідного рівня життя... Львову (фото)
11:38, 02 серпня 2007Політика
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У мерії кажуть, що це – не реклама
Вчора у Львові білборди із зображенням Леоніда Черновецького в оточенні усміхнених людей були встановлені на околиці Львова на вулицях Любінській і Замарстинівській. Над зображенням написано: «Україні - столичний рівень життя», пише Коммерсант-Україна.
|Аборигени вже ”полізли” за столичним рівнем життя. Фото з сайту Комерсант-Україна
"Коммерсант" з посиланням на свої джерела в Київській міській держадміністрації повідомляє, що білборди з Леонідом Черновецьким не можна розглядати як передвиборчу політичну рекламу. За словами співбесідника видання, це «щире побажання столичного мера іншим регіонам гідного рівня життя».
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