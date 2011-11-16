50 чорнобильців залишились ночувати під Пенсійним фондом - на вулиці -5°

На даний час у Донецьку біля будівлі регіонального Управління Пенсійного фонду в наметах перебувають близько 50 голодуючих чорнобильців, які залишилися тут ночувати.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, із 16 наметів на території наметового містечка, яке обтягнуте смугастою стрічкою, лише один великий штабний намет обігрівається пічкою-«буржуйкою», хоча на вулиці вже до 5 градусів морозу.

Перед двома наметами поставлені траурні вінки з написами: «Захисникам Вітчизни від слуг народу» і «Людям честі від прем`єр-міністра України». Уздовж вулиці Університетської біля наметового містечка між деревами натягнуті транспаранти: «Закон суворий, але це закон» і «Азаров, ми тебе любимо??!».

Комендант наметового містечка голодуючих чорнобильців, один із членів ініціативної групи протестуючих Володимир ДЕРКАЧ повідомив, що учасники акції бояться провокацій, не довіряють міліції, і тому обов`язково на ніч виставлять своїх чергових.

«Ми обов`язково своїх чергових виставимо, бо побоюємося провокацій і нападів. Звідки ми знаємо, може, «братки» налетять? Ми міліції не віримо, вони нас обдурили: вдень випустили з будівлі Управління Пенсійного фонду, а назад не впустили і ходять посміхаються», – сказав чорнобилець.

Він поскаржився на те, що на їхню акцію ніяк не реагує Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«А що ж наш Президент? Куди ж він дивиться? Він же – віруюча людина, він же до церкви ходить...», - заявив В.ДЕРКАЧ.

Як повідомляв УНІАН, протестуючі у Донецьку чорнобильці, які оголосили вчора про голодування, сьогодні покинули регіональне Управління Пенсійного фонду, а їхнього лідера Миколу ГОНЧАРОВА відвезла до лікарні карета «швидкої допомоги».

Голодуючих чорнобильців правоохоронці просили покинути будівлю регіонального Управління Пенсійного фонду, погрожуючи кримінальною відповідальністю. М.ГОНЧАРОВ тоді повідомив, що про це було заявлено сьогодні на засіданні робочої групи, де з ними зустрічалися перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ і регіональні керівники силових структур.

За словами М.ГОНЧАРОВА, голодуючим чорнобильцям запропонували покинути приміщення Управління Пенсійного фонду і продовжити голодування на вулиці, де обіцяли надати допомогу з усім необхідним.