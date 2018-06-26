Турчинов: Силові структури працюють під гаслом – жодного дня без нової справи проти Тимошенко

Доки їм не заблокують офшорні рахунки та не припинять закордонні вояжі, вони не зрозуміють, що євроінтеграція – це відповідна поведінка та певні обов’язки…

На запитання кореспондента УНІАН відповів соратник Юлії Тимошенко, бютівець Олександр Турчинов.

БЛОКУЮЧИ МОЖЛИВІСТЬ СПІЛКУВАННЯ З ДОЧКОЮ, ВОНИ ПРОВОДЯТЬ “ЛІКУВАННЯ” У ВИГЛЯДІ “СЛІДЧИХ ДІЙ”

Олександре Валентиновичу, чи пов’язані ці дві події: відхилення парламентською більшістю поправки до КК щодо декриміналізації статті, за якою судять Тимошенако, та погода в польському аеропорту, яка не дозволила українському президенту вчасно приземлитися у польському Вроцлаві?

Безумовно, це пов’язані події. Довгий час президент Янукович пояснював західним колегам, що він не впливає на судову систему та на справу Тимошенко. Зрозуміло, що ні в кого ані в Україні, ані на Заході немає сумніву, хто й на що впливає. Усім зрозуміло, що в Україні побудовано жорстку вертикаль, жорстку піраміду. І лише верхівка піраміди в особі президента приймає рішення. Нова теза про те, що він уже не впливає і на президентську більшість, виглядає анекдотично. Я так розумію, що перед відльотом до Польщі президент чекав, що у вівторок його парламентарі завалять правки до Кримінального кодексу, внесені від опозиції, щоб у його візаві за кордоном не було спокуси попросити його зателефонувати до парламенту й повпливати на процес. І коли «туман» у Вроцлаві розсіявся, а парламентська більшість завалила поправки, які приводили українське законодавство у відповідність до положень конвенції ООН, вимог та стандартів ЄС, він полетів. Полетів, дочекавшись, коли черговий шанс вийти з куту політрепресій було знищено.

Вам задавали це питання багато разів. Чіткої відповіді не було, хоча цим дуже цікавляться, зокрема, мої знайомі, сусіди: як здоров’я Тимошенко?

Тимошенко перебуває сьогодні в складних, нелюдських умовах. Існує небезпека її життю. Попри всі зусилля влади, її не змогли знищити політично, не змогли скомпрометувати, принизити й знищити її авторитет. Вплив Тимошенко невпинно зростає. І тому зараз її намагаються знищити фізично.

Вона, перебуваючи за ґратами, не має права на лікування. У неї складна хвороба хребта, яка зараз загострилась. Уже дванадцятий день Тимошенко не встає з ліжка, їй складно пересуватися. Але замість того, щоб займатися лікуванням, їй роблять блокади. Крім того, щоб лікувати, треба поставити точний діагноз. Діагноз неможливо поставити в умовах СІЗО, бо, як мінімум, потрібно МРТ. Потрібна клінічна діагностика та клінічне лікування.

Блокуючи можливість спілкування з дочкою та захисниками, вони проводять “лікування” у вигляді так званих слідчих дій. Уперше за новітню історію України лідера опозиції допитують у важкому стані прямо в камері, тримаючи в цей час у окремих боксах її однокамерниць. Людина лежить, а її катують. Ось у таких реаліях продовжує свою боротьбу Юлія Володимирівна.

Велика проблема в тому, що дуже ускладнилася комунікація. Але навіть у цих умовах вона звернулася з листом до європейської спільноти, у якому просить, щоб там розділили український народ і той режим, який влада будує в країні. Вона просить, щоб європейські країни не зупиняли прагнення українського народу до Європи. Це її особисте прохання. Водночас я розумію європейських колег. Вони бачать, що в Україні згортається демократія та відбудовується тоталітаризм. І в цих умовах говорити про реальні темпи євроінтеграції неможливо.

А Юлія Тимошенко розуміла, що цей строк, який їй дали, може виявитися повним?

Будь-хто, хто сьогодні продовжує боротьбу, може не тільки опинитися за ґратами на невизначений термін, а й реально ризикує життям.

СЕЛЕКЦІЯ КІРЄЄВИХ В УКРАЇНІ ВЖЕ ПОЧАЛАСЯ

А залишається можливість її звільнення в Апеляційному суді?

Якби під час апеляції суду дозволили хоча б на 1% працювати в межах закону, то рішення Кірєєва було б скасоване. В апеляційній скарзі сотні сторінок, на кожній по сто прикладів порушень, одного з яких достатньо, щоб перекреслити весь той фарс, який відбувався в Печерському суді. Але в Апеляційному суді вже почали "готуватися до виконання замовлення. Щоб унеможливити випадковий вибір виконавців, почали закріплювати тих чи інших суддів за районними судами. І зрозуміло, що за Печерським судом закріплять тих, хто повинен розглядати справу так, як вимагає АП. Це щоб комп’ютеру не помилитись, йому Банкова ставить завдання: обери трьох із трьох. Вони хочуть, щоб в українських судах такі справи розглядалися виключно кірєєвими. На жаль, селекція українського судочинства, де залишають лише кірєєвих, уже почалася. І це найбільш небезпечний процес. Коли в країні припиняється правосуддя, вона перетворюється на тоталітарний сурогат за залізною завісою.

Скажіть, скільки саме справ порушено проти Тимошенко? Бо я нарахувала сім. Про три незакриті справи проти неї казав Ренат Кузьмін, щодо ЄЕСУ відкрили ще чотири.

Думаю, що силові структури рапортують своїм замовникам про досягнення під гаслом: “Жодного дня без нової справи проти Тимошенко”. Протягом 2010-2011 років вони проводили агітаційно-пропагандистську роботу стосовно нібито корупції в уряді Тимошенко. Працювали всі: СБУ, Генпрокуратура, МВС, КРУ тощо. Запросили експертів, які в Америці пройшли практику на справі Моніки Левінські. І в цих умовах вони не змогли вигадати та пред’явити Тимошенко жодного корупційного звинувачення! Окрім притягнутої за вуха газової справи, інша справа, яку вони намагалися видати на гора – це кіотські гроші. З кіотськими грошима розібралися: і гроші знайшлися, і пенсії були заплачені. Диво сталося. Вони цього дива не можуть досі зрозуміти. До речі, зараз за рахунок кіотських грошей, влада придбала автомобілі для МВС. МВС – це ж нужденна структура. Замість того, щоб енергозберігаючі технології запровадити, купили японські авто, певно, щоб швидше переслідувати опозицію.

Ще одна справа – закупки автомобілів для сільської медицини – теж розвалилася. Хоча вони й зараз переконані, що купувати щось для людей, а не для себе – злочин. Тоді пішли шляхом відновлення справ щодо ЄЕСУ, які були закриті двома палатами Верховного Суду. Ці справи п’ятнадцятирічної давнини, які відкрили в час Кучми, щоб зупинити її політичну боротьбу. Там були напрацьовані тисячі томів. І не через те, що було багато фактажу, просто потрібно було чимось прикривати фіктивні звинувачення. Ці томи – багаторічна діяльність економічних структур, це виїмка всієї документації. І всі ці справи луснули ще тоді у 2004, коли Юлія Тимошенко була в опозиції. І вони йдуть на те, щоб реанімувати ці справи й дуже дивуються, чому до них таке ставлення у світі. Причому, щоб показати, що Верховний суд приймає "неправильні" рішення, вони подали до Вищої ради юстиції подання щодо звільнення всієї кримінальної палати ВСУ, яка приймала рішення про закриття всіх фальшивих справ.

Вони сіють страх, тероризують суддів, щоб змусити їх працювати на режим, а не приймати правосудні рішення. Демонструють, що в іншому випадку їх знищать чи кинуть за ґрати до опозиції.

Мені важко сказати, скільки сьогодні наштамповано справ проти Тимошенко. П’ятнадцять років тому Податкова адміністрація на чолі з Азаровим розробила новацію щодо переслідування опонентів, визнавши, що угоди ЄЕСУ, які уклала ця корпорація на поставку газу, – недійсні. Просто взяли та оголосили угоди недійсними. І тому мільярди кубометрів газу, які заходили в Україну для українських споживачів за цими угодами, автоматично стали "контрабандою". За умови визнання угод недійсними одразу ж розрахунки за газ стали “нелегальним виведенням” грошей за кордон. Одразу ж виникають штрафні санкції та багатомільйонні податки... Одне абсурдне рішення податкової Азарова щодо ЄЕСУ тягнуло інше та “запустило” цей ланцюг кримінальних справ. Я вже не кажу, що термін давності за цими справами давно сплив, але дві палати Верховного Суду поставили крапку в цій історії, визнавши законність закриття всього цього фальшивого бруду. Але влада йде шляхом терору та репресій, відкрито демонструючи, що вона не збирається працювати в межах закону. Це – демонстрація сили. Це – прозорий натяк: ті, хто протистоїть режиму, матимуть долю Юлії Володимирівни.

А хіба можливості європейських очільників вичерпані у відносинах з українськими можновладцями?

Мені здається, що критичні заяви європейських політиків лише підігрівають “его” чинної влади. Вони раптом відчули, що про них знають у світі, до них звертаються, їх просять... Їм здалось, що так буде завжди: чим дужче вони опиратимуться демократичним правилам, тим більше до них буде уваги у світі. Я думаю, що доки їм не заблокують офшорні рахунки та не припинять закордонні вояжі, вони не зрозуміють, що євроінтеграція - це відповідна поведінка та певні обов’язки, а увага до них самих сьогодні – це не визнання їхньої сили, а відчуття їх небезпеки.

УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ПАРАЗИТУЄ НА ВЛАСНІЙ КРАЇНІ Й ДАЄ НА ЦЬОМУ ЗАРОБЛЯТИ ІНШИМ

Вам не здається, що РФ не по-джентельменськи поводиться з Тимошенко? Справи щодо Тимошенко були закриті військовою прокуратурою РФ у грудні 2005 року, а 2011-го, коли вона опиняється в СІЗО, раптом очільники Міноборони кажуть, що весь час вони не припиняли спроб забрати в нас 450 мільйонів доларів.

Зрозуміло, що російські керівники не працюють на українську опозицію, а працюють на інтереси РФ. І коли чинний прем’єр України звертається до них та пропонує отримати чотириста п’ятдесят мільйонів доларів за рахунок України, хоча для цього немає жодних підстав, то вони не скажуть: “Ну что вы! Мы не можем, это неэтично...”

Так само росіяни двічі заробили на газі зі сховищ, за який не розрахувалось «РосУкрЕнерго». Коли українська влада паразитує на власній країні, відбираючи в держави мільярди газу, і дає на цьому заробляти іншим, то чому вони будуть відмовлятися? РФ працює не на Україну, а на себе, так само, як і українська влада.

У пресі промайнула нова ціна російського газу для України – 220 доларів за тисячу кубометрів. Чи вірите в неї? Що РФ захоче навзаєм?

Влада тримає це в таємниці. Можна багато говорити про газові угоди Тимошенко. Але варто відзначити: в умовах колосальної кризи Тимошенко підписала типовий європейський контракт, при цьому домоглася знижки, а ще, купивши дешево газ, за який не розрахувалися українські олігархи, ні на копійку не підняла газ для населення. Команда Януковича вперше отримала знижку на газ за рахунок здачі Севастополя. А що здадуть зараз?

Швидше за все, це буде наша газотранспортна система та відмова від євроінтеграційної перспективи. Саме тому вони все приховують. Так само, як і напередодні Харківських угод, знову розповідають про дешевий газ.

ВОНИ ХОЧУТЬ ЗАХОПИТИ ВЕРХОВНУ РАДУ НАВІТЬ БЕЗ ФОРМАЛЬНИХ РЕВЕРАНСІВ ЩОДО ПРОЗОРОСТІ ВИБОРІВ

Як ви оцінюєте закон про вибори, розроблений депутатською групою? Ви готуєтеся до виборів?

Нічого нового в законі від ПР не було. Вони відкатали брудну схему під час місцевих виборів. Тоді відбулося захоплення місцевих рад партією регіонів. Тепер вони хочуть захопити Верховну Раду навіть без формальних реверансів щодо прозорості та чесності виборів. Це їх не цікавить. Вони не можуть перемогти чесно, тому й деформують під себе виборче законодавство.

Діючий виборчий закон пройшов експертизу не лише у Венеціанській комісії. Він пройшов експертизу життям. За цим законом двічі проводилися вибори, і двічі опозиція вигравала. Це найкращий доказ того, що закон демократичний. У той же час вони розуміють, що коли б вибори проводилися за чинним законом, то опозиція перемогла б з великим відривом, навіть з урахуванням їхнього адмінресурсу. Це підтверджують усі соціологічні дослідження останнього часу. Саме тому, що вони не здатні виборювати владу демократичним шляхом, вони намагаються змінити законодавство. Бо вони зможуть провести частину своїх депутатів як «незалежних» по мажоритарних округах (на мажоритарному окрузі значно легше “купити” результат).

До цього слід додати можливість формувати комісії однією політичною силою, фальшувати результати, проводячи вибори без контролю з боку громадських організацій та опозиції. Це той формат виборів без вибору, який пропонує влада. Що стосується «Батьківщини», то ми готові до виборів у будь-який час. Більше того, незважаючи на репресії, які відбуваються по відношенню до нашої політичної сили наш авторитет та рейтинг зростає. Наш незламний лідер продовжує боротьбу та продовжує очолювати партію.

Ви підете на вибори блоком чи як “Батьківщина”?

Ми не знаємо, який закон буде. На місцевих виборах вони заборонили блоки. Влада багато брехні розповсюджувала після арешту нашого лідера в підконтрольних ЗМІ. Пророкували, що «Батьківщина» припинить своє існування, що люди порозбігаються, що вони будуть ховатися. Навпаки, зараз відбувається консолідація наших рядів, відбувається збільшення лав партії.

Соціологія свідчить, що ми не тільки обійшли партію влади, але щотижня збільшуємо розрив із Партією регіонів на нашу користь.

Потім вони брехали, що в БЮТ розколи, є різні впливи, різні групи. Усе сподівалися, підкуповували, шантажували... Але відбулося згуртування та єднання в партії. Усі їхні прогнози та потуги провалені. Єдине, що вони можуть протиставити нам, – це репресії. Але ми готові до боротьби.

Якщо на виборах будуть дозволені блоки, ви підете на вибори разом з “Фронтом Змін”?

Юлія Володимирівна закликає опозицію до єднання, закликає йти однією командою. Але зараз про це завчасно говорити. Бо невідомо, який буде закон. Вони ж сидять, як “наперсточники”, над тими статтями закону й гадають, під яким наперстком зможуть більше сфальсифікувати. Ви ж бачите на прикладі голосування у вівторок: комітет прийняв рішення привести законодавство до європейських стандартів, а вони прийняли лише ті статті, які прикривають їхні економічні злочини.

Який буде закон, спрогнозувати важко. Влада робитиме все, щоб опозиція не об’єдналася. Але як мінімум, можу гарантувати, що опозиція буде узгоджувати свої позиції, координувати дії. А якщо будуть мажоритарні округи, то будуть єдині висування в мажоритарних округах. Буде плідна співпраця з усіма політсилами, які є реальною опозицією.

А як максимум, я не виключаю і створення єдиного опозиційного блоку.

Звичайно, на Банковій готують нові проекти так званих «третіх сил», які будуть розповідати, що вони не влада і не опозиція, що вони просто гарні хлопці. Влада розкручуватиме сили, які не мають свого політичного обличчя, але будуть відкушувати голоси в опозиції та дезорієнтувати виборців.

Скажіть, з якою періодичністю вас запрошують на телеефіри політичних ток-шоу?

Про “Інтер” взагалі нічого не кажу. Це вінець кондової пропаганди. На інших, окрім 5-го та ТВі, ми також випадкові гості. Якщо 70% відсотків ток-шоу Першого національного присвячено викриттю “злочинів” Тимошенко, то на деякі з них нас ще запрошують. І на тому дякуємо. Такі цікаві речі відбуваються. Ну добре, Азарову та Кузьміну дають ефір без опонентів, просто вони розповідають про своє «незаангажоване» бачення. Але ж Ющенко – це ж типу не влада. Чому його брехні не дозволяють опонувати?

На яких правах ви перебуваєте в приміщенні на Турівській, що на Подолі в Києві?

Ми його орендуємо. До речі, ми можемо орендувати тільки в приватних структур офіси. У нас скільки існувала партія, була адреса Лесі Українки, 26, там був центральний офіс. Була міська та обласна організація. Місяць тому ми отримали вимогу негайно звільнити приміщення. Без жодних пояснень. Якщо десь наші районні структури розташовані в приміщенні комунальної чи державної власності, їх також викидають геть. Влада демонструє, що вона взагалі не бачить можливості для опозиції існувати в Україні. Такий формат відносин влади та опозиції типовий для всіх тоталітарних режимів. Вони вважають, що опозиція має бути не в парламенті, а у в’язниці або в еміграції.

Ви зустрічаєтеся з Тимошенко?

Останній раз бачив її, коли їй виносили незаконний вирок. І я дуже хотів би поспілкуватися з нею, але не маю такої можливості. Ми маємо комунікацію тільки через захисників, через Женю Тимошенко. Але й зараз ця комунікація ускладнена. Женю не пускають, кажуть, що мама у важкому стані. З дочкою, кажуть, вона спілкуватися не може. А допитувати можна. Я вірю, що навіть якщо вони не дозволять Апеляційному суду прийняти законне рішення, то Європейський суд перекреслить цей бруд, і Юлія буде на волі. Тому вони страхуються новими фальшивими справами, які вони штампують пачками. Але добро, віра, надія та любов усе одно переможуть!

Розмовляла Лана Самохвалова