У Харкові чорнобильці вже чергують під Пенсійним фондом

У Харкові представники чорнобильських організацій продовжують пікетувати обласне управління Пенсійного фонду України з вимогою виконати рішення судів про призначення та перерахунок пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 чорнобильців зібралися біля приміщення Держпрому, у якому розташоване Головне управління ПФУ в Харківській області.

За словами голови Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильській Спас» Бориса КОРОТКОВА, працівники міліції поки не пускають чорнобильців до актової зали управління Пенсійного фонду. Він зазначив, що, незважаючи на докладені зусилля, керівництво Харківської облдержадміністрації не змогло добитися від центральної влади надання необхідних для виплат пенсій кошти.

Зважаючи на це, підкреслив Б.КОРОТКОВ, харківські чорнобильці 29 листопада візьмуть участь у всеукраїнській акції протесту, що відбудеться перед Верховною Радою України. За його даними, з Харкова на акцію протесту поїде понад 100 чорнобильців. Вони вимагатимуть відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та розпуску парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 15 листопада близько 300 представників чорнобильських організацій зайшли до приміщення обласного управління Пенсійного фонду України з вимогою виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та згідно з рішеннями судів. Учасники акції протесту заявили, що перебуватимуть у приміщенні відомства, доки влада не виконає їхніх вимог.

З початку 2011 року судами України ухвалені рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.