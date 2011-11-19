Суд частково задовольнив апеляцію побитого журналіста

Апеляційний суд Івано-Франківської області у справі про побиття редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА частково задовольнив апеляцію потерпілого.

Про це кореспонденту УНІАН після сьогоднішнього оголошення ухвали Апеляційного суду повідомив сам В.ДЕМ’ЯНІВ.

За його словами, колегія суддів сьогодні на судовому засіданні «зачитала повний виклад рішення суду»

«Апеляцію прокурора у зміненому вигляді, апеляцію засудженого Валерія КАЛЮЖНОГО та його захисника Сергія МАРУДИ задовольнити, - йдеться в ухвалі суду. – Апеляцію потерпілого В.ДЕМ’ЯНІВА задовольнити частково».

Апеляційний суд також скасував вирок Коломийського міськрайсуду від 19 квітня 2011 року в частині засудження В.КАЛЮЖНОГО та Віталія КАРВАТЮКА за ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Кримінального кодексу України та в частині засудження В.КАЛЮЖНОГО за ст.342 ч.2 КК України, а справу в цій частині направив на новий судовий розгляд в той же суд з іншим складом суду. «В решті вирок суду залишити без змін. Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - постановив Апеляційний суд.

На думку В.ДЕМ’ЯНІВА, міськрайсуд у новому складі «розгляне ті деталі справи, які не були дослідженні раніше». Зокрема, і ті, що пов’язані з професійною діяльністю журналіста.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Апеляційний суд розпочав розгляд апеляції В.ДЕМ’ЯНІВА на рішення міськрайсуду у справі про його побиття. Потерпілий просив суд направити справу на дослідування у міліцію.

Прокуратура Коломиї також вважає, що вирок Коломийського міськрайонного суду підлягає скасуванню у зв’язку з істотними порушеннями кримінально-процесуального законодавства. Зокрема, прокуратура наголошує на тому, що «не з’ясовано умислу засуджених, спрямованого під час вчинення злочину щодо ДЕМ’ЯНІВА».

Прокуратура просить Апеляційний суд скасувати вирок у зв’язку з невідповідністю висновків Коломийського міськрайсуду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, і направити справу на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

Довідка УНІАН. 23 березня 2010 року у Коломия Івано-Франківської області було вчинено замах на редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги. Він пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції назвали напад побутовим пограбуванням.

19 квітня 2011 року Коломийський міськрайонний суд засудив учасників побиття В.ДЕМ’ЯНІВА до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

Міліція об’єднала справу про напад на редактора газети в одне провадження із ще двома справами. Суд розглядав справу стосовно трьох осіб, двом з яких інкримінували побиття В.ДЕМ’ЯНІВА, при цьому усіх трьох звинувачували у пограбуваннях та інших хуліганських діях.

В.ДЕМ’ЯНІВ у своїй апеляції наголошував, що «справа розглянута судом поверхово, однобічно, з грубими порушеннями чинного законодавства України, все спотворено та не відповідає фактичним обставинам даної справи. Суд навмисно, щоб приховати недоліки досудового слідства, взяв до уваги тільки ті сумнівні докази, які були вигідні досудовому слідству та суду».

На переконання редактора газети, «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством».