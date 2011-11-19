Екс-посол Німеччини: в українській політиці домінують злодії в законі

В Україні дійсні два поняття, які у Західній Європі невідомі: «це телефонне правосуддя і злодії у законі», сказав в інтерв’ю Deutsche Welle колишній посол Німеччини в Україні Дітмар Штюдеманн, пише Дзеркало тижня.

«Домінування цих явищ в українській політиці є наслідком неспроможності політичних еліт України, починаючи з набуття нею незалежності. Це не є винаходом тих, хто перебуває при владі сьогодні. Але сьогоднішня влада не докладає достатніх зусиль, аби це змінити», — додав екс-посол.

Водночас він вважає, що повна ізоляція президента Віктора Януковича від цивілізованого світу може нашкодити українському народу.

«Ізоляція Януковича неминуче призвела би до ізоляції України. Це фатальна постановка питання. Мені би хотілося, щоби сторонам вдалося знайти спільну мову на запланованому на грудень саміті Україна-ЄС. Я переконаний, що ціла нація не може ставати заручником однієї керівної особи. Ми бачимо, чим це може закінчитися на прикладі Білорусі, хоч наразі ці дві країни і не варто порівнювати. Я закликаю українське керівництво знайти спосіб порозуміння із західними партнерами. Українці хочуть зближення з Євросоюзом і заслуговують на це. Україна – це історично європейська країна. Але називатися такою вона може лише, якщо у ній діятимуть демократичні принципи», — сказав він.

Водночас Д.Штюдеманн вважає малоймовірним приїзд до Києва на самміт Україна — ЄС керівників Євросоюзу, доки лідер української опозиції Юлія Тимошенко знаходиться у в’язниці.

«Нам, європейцям, таке уявити просто неможливо. Це не відповідало би ані демократичним традиціям, ані базовим демократичним принципам. Треба сказати чітко: українська сторона має діяти. Адже саміт має сенс лише у тому випадку, якщо він відбудеться на найвищому рівні. На це він і саміт. Немає сенсу проводити такі заходи на рівні осіб другої або третьої ланки», — наголосив екс-посол.

«Моєї фантазії не вистачає, аби уявити собі, що це підписання (угоди про асоціацію) відбудеться без якогось принципового рішення у справі Тимошенко, а також у питанні забезпечення верховенства права загалом», — сказав Д.Штюдеманн