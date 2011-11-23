Порошенко - про «паузу Януковича»: не можемо дозволити собі такої «розкоші»

Україна «не має такої розкоші» позбавити себе можливості підписати в грудні Угоду про асоціацію з Європейським Союзом – «це має бути справою честі української влади».

Про це, коментуючи заяву Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо можливої паузи у процесі європейської інтеграції, заявив голова Ради НБУ, екс-міністр іноземних справ України Петро ПОРОШЕНКО в ефірі «5 каналу».

За його словами, «пауза може означати, що ми не скористаємось тим унікальним збігом обставин, надзвичайно корисним, ефективним і позитивним для України, який зараз склався і в керівництві Євросоюзу, і в Європарламенті, і суспільстві взагалі…». Як сказав П.ПОРОШЕНКО, зараз у євро спільноті склалася унікальна ситуація: «якщо рік тому, два роки тому ми говори про європейську втому від розширення, бо мешканці Франції, Італії ненавиділи нових мігрантів - болгар, румун та інших, і категорично не допускали можливості тієї чи іншої форми асоціації і подальшого розширення. То сьогодні ситуація є абсолютно іншою, бо Угода про асоціацію є взаємовигідною позицією, коли відкриваються ринки Європейського Союзу для українських виробників, а ринки України, відповідно, для європейських, і люди з надією та натхненням ставляться до розширення формату взаємостосунків з Європейським Союзом».

Як заявив екс-міністр іноземних справ, йому «здається, що Президента просто неправильно інформують щодо того, що в Євросоюзі є певні міфічні країни, які чинять опір європейській інтеграції України». «Треба дивитися чіткі документи: є заява Європарламенту, яка відкриває двері і надала повноваження Єврокомісії на підписання Угоди про асоціацію. Є два абсолютно довершених документи, стоять підписи про завершення технічних переговорів і щодо поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і щодо завершення офіційного тексту Угоди про асоціацію», – зазначив П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, «не скористатися цим, не скористатися самітом, який має відбутися 19 грудня, на якому Президент України і Президент Європейського Союзу Герман ван РОМПЕЙ, голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ мають парафувати Угоду про асоціацію України і запустити процес ратифікації... Це не кінець роботи, це тільки початок важкої роботи адаптації українського законодавства, створення європейських умов доступу на європейські ринки, але це найкраща і найефективніша антикризова політика, яку може продемонструвати українська влада».

П.ПОРОШЕНКО переконаний, що такої унікальної можливості (для євроінтеграції – УНІАН) в України ще довго не буде, бо в наступному році Європа житиме своїми внутрішніми проблемами.

«Такої унікальної можливості в України ще довго не буде, і в наступному році Європа буде жити своїми внутрішніми проблемами, внутрішньою кризою, внутрішніми виборами, зміною керівництва і переконанням нових політиків в необхідності співпраці з Україною. Я вважаю, що Україна не має такої розкоші позбавити себе можливості підписати цю угоду – це має бути справою честі української влади. Справою честі української опозиції, справою честі українського суспільства і українського народу», – зауважив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Києві заявила, що Успіх грудневого саміту Україна-ЄС напряму залежатиме від вирішення в Україні ситуації з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ підкреслила, що Європа була шокована тими рішеннями, які були прийняті під час судового процесу над лідером опозиції Ю.ТИМОШЕНКО.

«У Європі переважав погляд, що Ю.ТИМОШЕНКО та її колеги стали жертвами процесу політичної нейтралізації», - сказала Президент Литви.

При цьому Д.ГРІБАУСКАЙТЕ зауважила, що зараз говорить від імені ЄС: «Це і є тією промовою і новиною, яку мене просили і уповноважували донести до вас від імені Європейського Союзу».

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ підкреслила, що Європа вважає, що Україна ще не знайшла рішення політичних проблем, особливо щодо прийняття поправок до Кримінального кодексу. Тому Європа просить Україну забезпечити справедливий розгляд апеляційних позовів щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО, сказала вона.

Після цього Президент України В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що євроінтеграція України може бути «поставлена на паузу».

На прес-конференції з Президентом Литви В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сьогодні практично завершено переговори щодо підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і залишилось ухвалити лише політичне рішення, зокрема, підписати, а потім ратифікувати цю угоду парламентами країн-членів ЄС. Президент не зміг сказати, як проходитиме цей процес. «Ми бачимо, що є політики і є країни, які вважають, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які пред’являються нашій країні», - зазначив він. За словами В.ЯНУКОВИЧА, можливо, доведеться зробити паузу, як це вже було у питанні євроінтеграції України. «Це можна зробити і зараз», - сказав він.