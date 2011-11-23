Чому через загрозу теракту у Донецьку не відмінили футбольний матч?

Силової ліквідації наметового містечка чорнобильців, які проводять голодовку біля будівлі облуправління Пенсійного фонду в Донецьку, не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Я не думаю, щоб вона (силова ліквідація – УНІАН) може бути, що вона буде», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що міськрада «не переслідувала мету, жодною мірою, перешкодити або якимсь чином прибрати чорнобильців і припинити їхній акції».

«Наша мета - максимально убезпечити і забезпечити спокій в місті», - запевнив мер.

Відповідаючи на питання, чому в умовах загрози здійснення в Донецьку теракту судом заборонена акція чорнобильців, але не відміняється матч Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Порту», О.ЛУК’ЯНЧЕНКО відповів: «Оцінку даю не я».

«Я діяв на підставі тих документів, які офіційно надійшли на ім`я міської ради і виконкому», - сказав мер Донецька.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплати їм законних пенсій в повному обсягу і зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Сьогодні вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

Представник ініціативної групи заявив, що учасники акції не залишать наметове містечко, незважаючи на заборону суду. За його словами, до акції вже приєдналися близько 300 чоловік.