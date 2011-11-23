Іващенко далі сидітиме в клітці - суд залишив скаргу без розгляду

Апеляційний суд м. Києва залишив без розгляду скаргу колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА на ухвалу Печерського районного суду, якою йому було відмовлено у задоволенні клопотання про перебування в залі судового засідання поза межами клітки для заарештованих.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Він нагадав, що наприкінці серпня В.ІВАЩЕНКО направив до апеляційного суду м. Києва відповідну скаргу, зазначивши, що він особисто бажає взяти участь при розгляді його апеляції за участю його захисників.

«Печерський районний суд призначив розгляд скарги В.ІВАЩЕНКА в апеляційному суді на 11 год. 10 хв. 22 листопада, про що повідомив письмово захисників. 22 ж листопада у приміщенні апеляційного суду м. Києва захисників ІВАЩЕНКА повідомили про те, що скарга була розглянута апеляційним судом на попередньому засіданні ще в жовтні цього року та відправлена 1 листопада до Печерського райсуду», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, зауваживши, що ні В.ІВАЩЕНКО, ні його захисники не були присутні під час цього судового засідання і не були повідомлені про нього.

У зв’язку з чим сторона захисту вважає, що апеляційний суд м. Києва у непроцесуальний спосіб розглянув скаргу і позбавив їх можливості висловити свої доводи на підтримку апеляції. «І це за тих умов, що уповноважений Верховної Ради з прав людини пані КАРПАЧОВА тримає питання утримання підсудних, у тому числі ІВАЩЕНКА, які не обвинувачуються у тяжких злочинах проти особи, під особистим контролем», - наголосив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Він зазначив, що, враховуючи викладене, сторона захисту буде шукати юридичні можливості оскаржити рішення апеляційного суду, хоча ця його постанова, як зазначається в ній, оскарженню не підлягає.

Також адвокат зауважив, що вказану вище інформацію він довів до відома під час зустрічі зі своїм підзахисним у слідчому ізоляторі. «ІВАЩЕНКО обурений, оскільки апеляційний суд, вчинивши такі дії, грубо порушив його конституційні права так само, як і раніше це зробив Печерський районний суд, відмовивши у задоволенні його клопотання», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

З часу перебування у СІЗО у В.ІВАЩЕНКА різко погіршився стан здоров’я.