В ЄврАзЕС запевняють, шо не говорили про поїздку Януковича у Москву

В ЄврАзЕС заявляють, що не поширювали інформацію про участь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в 32-му засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства 19 грудня в Москві.

Про це УНІАН повідомив співробітник ЄврАзЕС.

«Це інформація не від нас. Ми не могли її поширити, оскільки це виходить за рамки нашої компетенції», - сказав співрозмовник агентства.

Співрозмовник агентства наголосив, що про участь В.ЯНУКОВИЧА в засіданні в ЄврАзЕС нічого не відомо і на цьому етапі потрібно уточнювати це в Адміністрації Президента України.

При цьому він зазначив, що ЄврАзЕС завжди розсилає запрошення керівникам країн-спостерігачів взяти участь у засіданні співтовариства і таке запрошення було направлено В.ЯНУКОВИЧУ, як і іншим лідерам країн з таким статусом – Вірменії і Молдови.

За його словами, на практиці керівники країн-спостерігачів приймають рішення про участь за кілька днів до заходу, на відміну від лідерів країн-учасниць ЄврАзЕС. Він наголосив, що останнім пунктом порядку денного кожного засідання є призначення дати наступного засідання, і ця дата відразу вставляється в їх порядок денний.

Водночас, джерело УНІАН у дипломатичних колах наголосило, що прийнято рішення про участь В.ЯНУКОВИЧА 20 грудня в неформальному саміті СНД у Москві.

Нагадаємо, деякі ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕС повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), яке відбудеться 19 грудня в Москві".

Разом з тим, на 19 грудня в Києві заплановано проведення саміту Україна-ЄС, де заздалегідь намічено парафування Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Довідка УНІАН. Євразійське економічне співтовариство, створене 2000 року, – міжнародна економічна організація, мета якої полягає у формуванні загальних зовнішніх митних кордонів держав-учасниць, виробленні єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та інших складових функціонування спільного ринку. Членами ЄврАзЕС є Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан. З 1 січня 2010 року в рамках ЄврАзЕС діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Статус спостерігача при ЄврАзЕС надано Молдові, Україні, Вірменії та Євразійському банку розвитку.