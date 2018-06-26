2021: почалися переговори про вступ України до Сполучених Штатів Європи

Минуло 10 років після великої кризи 2010-2011 років, через яку позбулися скальпів не менше 10 урядів, у тому числі іспанський і французький. Дещо залишилося, як було, але багато чого змінилося.

Отже, у 2021 році євро досі має ходіння (щоправда, банкноти використовуються рідко, платежі в основному електронні). Але замість Брюсселя політичною столицею Європи став Відень. Єврозона відтепер називається "Сполучені Штати Європи".

У периферійних країнах СШЄ життя досі нелегке. У Греції, Італії, Португалії та Іспанії рівень безробіття зріс до 20%. Але нова система фіскального федералізму, створена в 2012 році, гарантує постійний приплив коштів з ключових північноєвропейських країн. Жителі Південної Європи, як раніше східні німці, звикли до ситуації. До того ж у них є маса можливостей підробити нелегально - покоївками або садівниками у німців, які масово обзавелися віллами в південних краях.

Сполучені Штати Європи навіть розширилися: Литва, Латвія і Польща перейшли на євро слідом за Естонією і стали зразковими дітьми нової Європи.

Втім, інші країни покинули ЄС. Девід Кемерон, який вступає у четвертий термін на посаді британського прем`єра, дякує долі за те, що зважився провести референдум про членство в ЄС. 59% британців проголосували за вихід з блоку. Звільнившись від бюрократичних перепон Брюсселя, Англія стала улюбленим місцем прямих інвестицій Китаю до Європи. Китайські багатії в захваті від своїх квартир в Челсі і мисливських угідь в Шотландії.

Тим часом початковий ЄС розвалився в 2011 році. Центром катастрофи стали колиски західної цивілізації - Афіни і Рим. Але в цілому жертвою "прокляття євро" за півтора року стали 9 урядів. Криза євро породила нове покоління популістських рухів на кшталт партії "Справжні фіни". Руйнувалися самі структури європейської політики.

Багато експертів вважали, що європейський валютний союз ось-ось завалиться. Пропонувалося вигнати з нього Грецію та Італію, але це нічого б не дало: відновлення старих валют обійшлося би надто дорого, і інфляція анулювала би всі плоди девальвації.

Отже, євро уцілів, а ЄС розвалився. Великобританії в цій ситуації пощастило, оскільки в єврозоні вона ніколи не перебувала. Bank of England зміг провести експансіоністську політику, а міністр фінансів Осборн випередив ринки бондів, бо заздалегідь вжив заходи жорсткої економії. Фінансова криза не тільки відучила шотландців мріяти про незалежність, а й спонукала Ірландію возз`єднатися з Великобританією в результаті референдуму, під гаслом "Краще вже британці, ніж Брюссель".

Скандинави створили власну Норвезьку Лігу з 5 держав (Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія).

У Німеччині в 2012 році вибухнула банківська криза, у 2013-му пав уряд Меркель. А в 2014-му новий соціал-демократичний уряд Німеччини переконав інші країни створити нові федеральні Сполучені Штати Європи.

Маріо Драги, який став президентом ЄЦБ у листопаді 2011 року, за кілька тижнів покінчив з кризою на ринку бондів, розгорнувши масові закупівлі італійських та іспанських держоблігацій. "Євро можна врятувати, тільки включивши друкарський верстат", - пояснив він у грудні.

У 2021 році почалися переговори про вступ України в СШЄ. "Представники Німеччини з ентузіазмом говорять про новий Ялтинський договір, який знову розділить Східну Європу на російську і європейську сфери впливу".

Порятунок євро був позитивним явищем. Повний розпад єврозони міг здобути вкрай неприємні незаплановані наслідки. У 2011 році найдраматичніші зміни відбувалися на африканському березі Середземного моря. Тоді деякі вірили, що Північна Африка і Близький Схід вступають у світлу еру демократії.

При погляді з 2021 року такий оптимізм виглядає майже незбагненним. У 2012 році ізраїльський удар по іранських ядерних об`єктах мовби підпалив "пороховий льох". Іран завдав контрудару силами своїх союзників в секторі Газа та Лівані. США трималися відсторонено і намагалися без єдиного пострілу запобігти блокаду Ормузської протоки. Намагалися марно. Коли іранці взяли в заручники екіпаж американського військового корабля, шанси Обами на переобрання випарувалися.

Туреччина перейшла на бік Ірану і скасувала указ Ататюрка про відділення держави від ісламу. В Єгипті "Брати-мусульмани" перемогли на виборах і анулювали мирний договір з Ізраїлем. Ізраїль опинився в повній ізоляції. Лише в останній момент СШЄ втрутилися і запобігли розвитку подій, особливо ненависному німцям, - застосування Ізраїлем крайнього засобу: ядерної зброї.

Європейці втрутилися через те, що злякалися наслідків чергового подорожчання нафти, але найбільше їх лякали радіоактивні опади на їхніх улюблених курортах, роз`яснив президент Європи Карл фон Габсбург, для друзів - ерцгерцог Карл Австрійський. "Всього через сто років після усунення його діда імперія Габсбургів відродилася в якості Сполучених Штатів Європи.

Найолл Фергюсон, The Wall Street Journal