Президент Литви пораділа успіхам своїх земляків в Україні

Президент Литовської Республіки Даля ГРІБАУСКАЙТЕ в рамках офіційного візиту в Україну, що відбувся 22 листопада, відкрила виставку-ярмарок литовської і української продукції, а також оглянула товари литовських підприємств і фермерів.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента Литовської Республіки.

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ зазначила, що ефективний литовський бізнес, який успішно розвивається в інших країнах, - це найкраще представництво країни.

«Я рада, що литовський бізнес здатний ефективно працювати і в Україні, і в інших країнах, а наші харчові продукти і їхня якість високо цінуються. Культура, кулінарна спадщина дуже зближують народи», - сказала глава Литовської держави.

У заході, що пройшов в одному з торгових центрів Novus у Києві, також взяли участь посол Литовської Республіки в Україні Пятрас ВАЙТЕКУНАС і ряд міністрів.

«Упевнений, що участь Президента Литви і членів її уряду у відкритті Литовського ярмарку в Україні – дуже важливий крок, який демонструє важливість торговельно-економічної співпраці наших країн. Навіть місце проведення заходу вибране не випадково, адже саме мережа Novus – один з яскравих прикладів успішних спільних литовсько-українських бізнес-проектів», - підкреслив один з власників цієї мережі супермаркетів Раймондас ТУМЕНАС.

У Литовському ярмарку і Міжнародному фестивалі сиру взяли участь підприємства і фермерські товариства, які виробляють харчові продукти, одяг та іншу литовську продукцію, пройшла дегустація литовських продуктів і страв.

Нагадаємо, 22 листопада Україну з робочим візитом відвідала президент Литовської республіки Даля ГРІБАУСКАЙТЕ. У рамках візиту вона зустрілася з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, а також взяла участь у п`ятому засіданні Ради президентів України і Литовської Республіки.