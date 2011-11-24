Литвин вважає, що зміни до закону про вибори треба вносити вже після виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що зміни до закону про вибори народних депутатів необхідно вносити після виборів 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав під час виступу на 17-му засіданні Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС.

«Щодо можливості внесення змін до закону про вибори, чесно кажучи, я б підтримав пропозицію тих депутатів, які стверджують, що зміни потрібно буде вносити, або якщо виникне така гостра необхідність, уже після завершення виборів», - сказав він.

На переконання В.ЛИТВИНА, якщо розпочати вносити зміни зараз, то відбудеться повернення знову до ряду норм, які будуть неприйнятними, оскільки кожна політична сила буде намагатися під своє бачення виборчого процесу щось запропонувати.

«Це будуть гарні норми, але у сукупності вони можуть мати руйнівний характер», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, ВР 17 листопада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

Ним передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.