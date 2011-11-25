У Черкасах вкрали Lexus, на якому на ринок приїхали губернатор і шеф міліції

У Черкасах невідомі викрали автомобіль Lexus LS 460, на якому проінспектувати ринок приїхали голова облдержадміністрації і начальник обласної міліції.

Як повідомляє черкаське Інтернет-видання "Провінція", 24 листопада близько 12.40 голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій ТУЛУБ, начальник УМВС у Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ та один із заступників міського голови Черкас на автомобілі Lexus LS 460 припаркувалися на стоянці в центрі міста біля магазину «Кооператор». За інформацією видання, вони мали намір ознайомитись із цінами на черкаському ринку. Коли керівники вирушили на ринок для моніторингу цін, у «Лексусі» лишився водій. Через деякий час він залишив машину. Коли ж повернувся, то автомобіля не було.

За інформацією Черкаського Інтернет-видання "Провінція", зараз ведеться активний пошук машини.