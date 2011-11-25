Адвокати: свідок у суді фактично підтвердив невинуватість Іващенка

Тимчасово виконуючий обов`язки директора департаменту економіко-господарської діяльності Міністерства оборони України Сергій НОВОСЬОЛОВ сьогодні на допиті в судовому засіданні фактично підтвердив безпідставність висунутих звинувачень на адресу виконуючого тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА про незаконне підписання ним проекту плану санації Феодосійського судномеханічного заводу.

Про це в коментарі журналістам після закінчення судового засідання заявили адвокати В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО і Сергій ФРОЛЬКІС.

«Свідок НОВОСЬОЛОВ сьогодні фактично підтвердив наші висновки, про які ми й раніше знали, про те, що в діях ІВАЩЕНКВ взагалі не немає ніякого складу злочину. Він, по-перше, підтвердив той факт, що записані з його свідчень слідчим дані є припущеннями, вони не точні і не підлягають коригуванню. Друге, свідок пояснив, що фактично він слабокомпетентний в усіх питаннях тієї діяльності, якою він зобов`язаний був займатися, і не міг відповісти практично на кожне поставлене захистом питання, що стосується економічної складової Феодосійського заводу», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, ніякої доказової бази провини В.ІВАЩЕНКА свідчення С.НОВОСЬОЛОВА, дані на досудовому слідстві, не несли, хоча він був одним з кількох основних свідків сторони звинувачення.

У свою чергу, С.ФРОЛЬКІС підкреслив, що допитаний сьогодні свідок «чітко пояснив, що зроблена приписка ІВАЩЕНКА (на проекті плану санації ФСМЗ – УНІАН) є умовою, дотримання якої при реалізації кожного з пунктів переліку майна». «Тобто, якщо збиралися відчужувати якийсь ангар або склад, мали звернутися до ІВАЩЕНКА і він мав дати дозвіл на відчуження саме цього об`єкта, погодивши це з Фондом держмайна. Адже було вказано умову, при виконанні якої відбуватиметься відчуження майна», - пояснив адвокат.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА в зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ “Феодосійський судномеханічний завод".

В.ІВАЩЕНКО був затриманий у серпні 2010 року. Стосовно нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.