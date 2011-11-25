Даїшники дивом врятували чоловіка з охопленого полум'ям авто

Два інспектори ДАІ дивом опинилися в потрібному місці в потрібний час. Дорогою на чергування поблизу Вінниці інспектори помітили авто, яке загорілось, виїжджаючи із заправки.

Міліціонери відразу зорієнтувались: один почав гасити чоловіка, який вискочив з охопленої вогнем машини, а інший перекрив рух на трасі, щоби вибух не пошкодив інші автомобілі.

Інспекторам ДАІ вдалося врятувати життя водія за лічені хвилини до вибуху, повідомляє ТСН.

"Я спробував вискочити, але в іномарках є такий центральний замок, який спрацьовує, закриває двері з початком руху. Ліві дверцята я не зміг відкрити. Дивом якось я відкрив праві дверцята і вискочив", - розповів потерпілий водій Андрій Калюжний.

Водою, що була в їхній машині, один з інспекторів поливав охопленого вогнем водія. Його авто от-от мало вибухнути, тому другий інспектор зупинив рух автомобілів на трасі, щоб ніхто з інших водіїв не постраждав.

"Один із водіїв намагався своїм вогнегасником погасити автомобіль, але оскільки полум`я було знадто сильним, ми відвели цього водія в сторону, через декілька хвилин вибухнув газовий балон", - розповів інспектор ДАІ Богдан Грома.

Лікарі розповіли, що потерпілого чоловіка привезли до них у вкрай тяжкому стані.

"Ураження дихальних шляхів різко добавляє тяжкості перебігу опікової хвороби.Тому хворий поступив у дуже важкому стані", - розповів зав. опікового центру лікарні ім.Пирогова Василь Нагайчук.

Хворий був прооперований, йому була проведена рання нефректомія.

Потерпілий водій потроху одужує, а даїшників-рятівників відзначать грошима.