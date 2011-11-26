Прокуратура, як в Україні, неприйнятна для демократичного суспільства

20:48, 26 листопада 2011
Політика
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Комісар Ради Європи їде писати зват

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ заявляє, що у своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні особливу увагу приділить питанню ролі прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції сьогодні у Києві.

«Великою мірою у моєму звіті я буду зосереджуватися на ролі, яку відіграє прокуратура… А саме - домінантній ролі прокуратури у нинішній судовій системі, що було запозичено з радянської системи», - сказав комісар Ради Європи.

На думку Т.ХАММАРБЕРГА, в Україні Генеральна прокуратура ще досі має функцію загального нагляду над судовою системою.

На його переконання, цей механізм є застарілим і неприйнятним у демократичному суспільстві.

За словами Т.ХАММАРБЕРГА, в Україні серед усіх судових вироків на виправдальні вироки припадає менше 1%. У переважній більшості інших випадків вирок практично співпадає з тим, чого вимагає прокуратура, і це, переконаний Т.ХАММАРБЕРГ, є дуже тривожним сигналом.

Він також зазначив, що важливим принципом при здійсненні правосуддя є захист незалежності суддівської влади. «Це включає в себе необхідність мати дуже потужну стіну, яка б розділяла політиків та суддів», - сказав комісар Ради Європи. Як зазначив Т.ХАММАРБЕРГ, під час його зустрічей в Україні він чув від багатьох людей, що сьогодні судді відчувають на собі дуже потужний тиск з боку політиків.

Він також сказав, що правоохоронні органи продовжують практику жорстокого поводження із затриманими.

Т.ХАММАРБЕРГ повідомив, що його звіт буде оприлюднено на початку наступного року.

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