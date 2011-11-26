Парубій: на заклик відділити Галичину від України має відгукнутися прокуратура

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ підготував звернення до Генеральної прокуратури та СБУ з вимогою притягти до відповідальності народного депутата від Партії регіонів Юрія БОЛДИРЄВА через його сепаратистські заяви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», за словами А.ПАРУБІЯ, заява Ю.БОЛДИРЄВА є закликом, який містить ознаки злочину, що, згідно зі статтею 110 Кримінального кодексу України, трактується як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Через такі публічні заклики особа карається обмеженням волі від трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Якщо такі самі дії вчинені представником влади, то він карається позбавленням волі строком до п’яти років.

«Я буду добиватися, щоб Генпрокуратура та СБУ провели детальний аналіз таких закликів БОЛДИРЄВА та відкрили кримінальну справу», - заявив А.ПАРУБІЙ.

Він звернувся до керівництва Партії регіонів з вимогою публічно відмежуватися та виключити Ю.БОЛДИРЄВА з партійних лав, а також позбавити його депутатського мандата.

«Подібні заяви народного депутата несуть загрозу національній безпеці, а наявність таких людей у парламенті дискредитує найвищий законодавчий орган держави», - підкреслив А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.БОЛДИРЄВ вважає, що Україна не може перебувати в нинішньому складі і має позбутися Галичини.

За інформацією «Української правди», про це він заявив під час виступу на посольських вечорах посла Російської Федерації в Україні, присвячених 65-річчю Нюрнберзького процесу в Києві.

"Я переконаний, що у моєї країни немає майбутнього без подолання наслідків пакту Молотова-Рібентропа, тому що в одних кордонах утримувати Галичину і Донбас, Галичину і Крим можна тільки силою", - заявив Ю.БОЛДИРЄВ.

За його словами, "УРСР створили три кривавих диктатора – Ленін, потім Сталін, який приєднав весь захід, скориставшись правом сили, і Хрущов, який для балансу етнічного та ментального приєднав Крим".

"Цю країну можна утримати, тільки маючи НКВД, МГБ, КДБ і КПРС. А зараз, що ми можемо запропонувати?! Нашу рідну Генпрокуратуру, чи що?! Ось на якій підставі втримаються всі ці території разом?", – сказав Ю.БОЛДИРЄВ.