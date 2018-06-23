Чорнобильці під Кабміном: Вони казали, що будуть служити народу, – а ми і є народ (фоторепортаж)

Зранку під Кабміном збираються чорнобильці, афганці та “діти війни” з різних куточків України. Тут і Львівщина, і Луганщина, і Сумщина, і Полтавщина. Майже всі вони тримають державні прапори з чорними стрічками – вшановують пам`ять загиблого у Донецьку учасника протесту Геннадія Конопльова і водночас продовжують протестувати проти антисоціальної політики влади.

До соціальних протестів влада нині готується дуже ретельно і завбачливо ізолюється від протестувальників щільним кордоном силовиків. Тож і сьогодні одні міліціянти вже вишукувалися біля Кабміну, інші – додаткові сили – чекають своєї черги в автобусах, що стоять нижче Будинку уряду.

У Маріїнському парку напроти Кабміну починається сутичка між міліцією та учасниками акції. Чорнобильці та афганці намагаються встановити намети, але «Беркут» стає на заваді. Сили останніх переважають. Міліціонери таки відбирають намети і кріплення. У цій штовханині стає зле голові Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимиру Проскуріну. Викликають швидку…

Люди скаржаться, що під час сутички “Беркут” застосовував сльозогінний газ...

Підтримати чорнобильців і афганців приїхали шахтарі-інваліди.

– Коли держава була в біді, люди, втрачаючи власне здоров’я, рятували всю Україну, і не тільки Україну, – промовляє в мікрофон шахтар-інвалід. – Ми обурені діями нашої влади, яка розтоптала нашого колегу в Донецьку. Кажіть тим, які сплять: не бійтеся встати з колін. Коли народ встає з колін і розправляє плечі – змітається будь-яка влада. Всіх не перетоптати – чобіт не вистачить.

– Коли Янукович хотів йти до влади, кругом були бігборди: я почую кожного. Але він сьогодні нікого не чує, – обурюється біля мене протестувальниця.

– Жіночко, та не почують вони нас! – приречено вигукує її сусід.

– Господь їм суддя. Отам всіх судитимуть, – здіймаючи очі до неба, додає ще одна дама.

У цей час до оточеного “Беркутом” Кабміну підходить бабуся з гіллякою.

– Я хочу йойкнути Азарова, щоб він ноги протягнув, – обурюється вона, розмахуючи палицею.

– Та ви мене зараз вб’єте, – намагається її заспокоїти молоденький міліціонер.

– За що він гроші отримує? Він каже, що все подешевшало і краще стало жити. Я Тігіпку в банк поклала гроші. У мене є книжка. Хай він мені поверне гроші, я не маю на що жити. Вони казали, що будуть служити народу – я є народ. А вони нам не служать, а грабують нас.

Під Кабміном заявляється Олександра Кужель в оточенні нардепів Кирила Кулікова, Зоряна Шкіряка, координатора “Спільної справи” Олександра Данилюка і купки протестувальників. Екс-голова Держкомпідприємництва раптом впевненою і швидкою ходою виходить на проїжджу частину. Деякі протестувальники вибігають за нею. Люди перекривають дорогу напроти Кабміну.

– На тротуар, на тротуар! – що є духу вигукує Куліков.

– Не слухайте Кулікова! – закликає хтось з натовпу.

Спільної думки щодо подальших дій ці потенційні “керманичі” не мають. Цієї півхвилини зволікання цілком достатньо для силовиків – нові загони “Беркуту” швиденько вибігають на дорогу, беруть в кільце всіх, хто стоїть на проїжджій частині і відштовхують до тротуару навпроти Кабміну. Тротуар дуже вузенький і забитий машинами. Починається штовханина.

Градус незадоволення доходить точки кипіння. Народ напирає на “Беркут”.

– Не штовхайтеся, відійдіть! – кричать нардепи заднім рядам, водночас вимагаючи від силовиків звільнити тротуар і дати людям можливість пройти вниз.

Врешті решт тротуар звільняють.

Кужель йде до низу, але її супроводжує тільки купка прихильників.

– Зранку стояла спокійна мирна акція, – пояснює вона. – Люди поставили тут мікрофони, прийшли з абсолютно нормальними економічними вимогами згідно діючого законодавства. Але коли ще люди з’їжджалися, “Беркут” побив афганців і чорнобильців, керівника харківської організації спиною по асфальту тягнули, знесли намети, вкрали апаратуру, при тому, що не було рішення суду… Ми знаємо, що весь уряд знаходиться зараз в Українському Домі – там з’їзд роботодавців – тож ми туди прямуємо.

Але вчинок Кужель більшість мітингувальників називають провокацією, тому за нею не йдуть і закликають всіх присутніх не вестися на подальші провокації і стояти під Кабміном до останнього.

– Нас десь 3-5 тисяч, – лунає з імпровізованої сцени. – Але це мало. Потрібно 100 тисяч, щоб владу винести на вулицю. Ганьба владі! Слава Україні!

Люди з трибуни дякують Донецьку за те, що він піднімається з колін і підіймає Україну, і звинувачують владу в смерті Конопльова.

Організатори акції протесту закликають всіх присутніх встановлювати наметове містечко під Кабміном: «Або ми стоїмо тут до останнього, або здаємося і нічого не доб’ємось».

А в цей час віце-прем`єр Сергій Тігіпко в Українському Домі розповідає, що в бюджеті недостатньо коштів для забезпечення всіх соціальних виплат чорнобильцям і афганцям:

– Йти на всі вимоги ми не можемо, у нас немає на це грошей...

Анна Ященко

Фото Андрія Скакодуба і Володимира Гонтара /УНІАН