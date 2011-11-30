Тимошенко замінили суддю за день до слухання

За день до розгляду апеляції екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО замінено суддю у її справі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Зокрема, як зазначається в повідомленні, завтра, 1 грудня, о 09.30 розпочнеться попередній розгляд апеляційної скарги Ю.ТИМОШЕНКО. Однак з невідомих причин за один день до попереднього розгляду апеляційної скарги екс-прем’єра була замінена суддя-доповідач Ірина ГОРБ на Олену СІТАЙЛО, яка й розпочне розгляд справи, підкреслили в «Батьківщині».

«Схоже, що на Банковій знайшли «нового суддю КІРЄЄВА», здатного навіть без попереднього ознайомлення зі справою втілювати написані в Адміністрації ЯНУКОВИЧА сценарії», - заявили в партії.

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