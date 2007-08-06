Шуфрич розповів, чому немає жодного діагнозу “отруєння фосфором”
Мовяв, усі знають, що цього не було...
Медики не поставили жодного діагнозу “отруєння фосфором” внаслідок аварії на Львівській залізниці. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “встановлені діагнози “отруєння продуктами горіння невстановленої речовини”, - сказав він.
При цьому Н.ШУФРИЧ зазначив, що попередньо ставились діагнози “отруєння продуктами горіння фосфору”, але після відповідних аналізів у крові цих постраждалих фосфору не було виявлено.
За словами міністра, такі симптоми є й у постраждалих під час звичайних пожеж.
Н.ШУФРИЧ наголосив, що під час виборчого процесу “опонуючі політичні сили намагаються спіймати один одного на брехні”, а в даному випадку, за словами міністра, всі визнали, в тому числі медики Міністерства оборони, факт відсутності отруєння фосфором.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзда, в результаті якої зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися.
Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.