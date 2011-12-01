Нова суддя Тимошенко раніше займалася розлученнями й аліментами

Нова суддя Тимошенко раніше займалася справами про вбивства "по п`яні" і викрадення.

Про це пише газета "Сегодня".

Про Олену Ситайло відомо, що вона працювала в райсуді Дніпровського району Києва, а до Апеляційного перейшла навесні 2011 року.

За даними Єдиного держреєстру судових рішень, у Дніпровському суді столиці Олена розглядала цивільні та кримінальні справи. Наприклад, про фіктивне підприємництво (людину, на чиє ім`я за його згодою перереєстрували підприємство, вона засудила до 5 років ув`язнення), про викрадення автомобіля ВАЗ (хлопця засудила до 7 років в`язниці), про вбивство ножем на п`яному грунті (жінці-вірменці дали 7 років), а також стандартні для райсудів справи: розлучення, виплати аліментів, страховок.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва сьогодні проведе засідання з попереднього розгляду скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці у «газовій справі».