Суд призначив дату розгляду апеляції Тимошенко по суті

Апеляційний суд Києва прийняв рішення про призначення на 13 грудня на 11.00 розгляду по суті апеляції на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила сьогодні суддя Апеляційного суду Олена СІТАЙЛО.

Крім того, рішенням суду визнано, що немає підстав для проведення судового слідства у повному обсязі щодо виклику і допиту свідків.

Суд також відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку з неможливістю цього на цьому етапі судового розгляду.

Також суд не задовольнив клопотання про закриття справи щодо Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку з її станом здоров’я.

Крім того, відмовлено у задоволенні клопотання народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергія ВЛАСЕНКА щодо залучення його до справи як захисника Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка через проблеми зі спиною.

29 листопада екс-прем`єр-міністра перевели з камери до палати медико-санітарної частини СІЗО.