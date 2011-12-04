Екзит-пол: «Єдина Росія» втрачає більшість у новому складі Держдуми

Партія влади «Єдина Росія» втрачає більшість в новому складі Державної Думи Росії шостого скликання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це свідчить дані exit-poll, проведенного фондом «Громадської думки».

Так, «Єдина Росія» набирає - 46,0%, КПРФ - 21,0%, «Справедлива Росія» - 14,1%, ЛДПР - 13,2%. Ще три партії не подолали 7% бар'єр.

За даними exit-poll, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки до Держдуми проходять також чотири партії.

Зокрема, «Єдина Росія» набирає - 48,5%, КПРФ - 19,8%, ЛДПР - 11,42% і «Справедлива Росія» - 12,8%.