Генконсул РФ про Севастополь, російську мову та інших людей при владі

Генеральний консул Російської Федерації у Сімферополі Володимир АНДРЄЄВ переконаний в необхідності створення в Севастополі філіалу або окремого Генконсульства Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у суботу в ефірі севастопольського телеканалу НТС.

Відповідаючи на запитання, чи підтримується ця ідея на рівні російського МЗС, В.АНДРЄЄВ сказав: «Ці плани у російської сторони отримали найвище схвалення, однак тепер завдання – узгодити ці плани з українською стороною. А тут не тільки якісь теоретичні підходи, а й тут ще і фінанси, і матеріальні можливості».

За словами дипломата, таке завдання стоїть, «і в моїх пропозиціях, як і раніше втілюється у різних форматах і документах. І я упевнений, що на якомусь етапі це відбудеться». Тому що, на переконання В.АНДРЄЄВА, «відкриття філіалу мого Генконсульства, і навіть окремого Генконсульства в Севастополі – це абсолютно необхідно. Тому що це задачі спілкування з російськими громадянами, і із співвітчизниками, і місцевими властями з просування економічних, культурних та інших проектів великі». І, як додав він, «щоб нормально працювати в Севастополі, необхідно бути там постійно. Я це зрозумів за час перебування тут».

За словами генконсула, «Сімферополь, решта Криму – це добре, але Севастополь сам по собі представляє такий от динамічний згусток завдань, проблем, прекрасних ініціатив, і там треба бути представникам Російської Федерації, щоб нормально в усьому цьому брати участь, а не бути наїздами, хоча я і часто їжджу».

Крім того, В.АНДРЄЄВ в черговий раз заявив про «неприродну і спотворену» мовну ситуацію в Криму.

Зокрема, за його словами, «ситуація зі статусом російської мови в Криму залишається неприродною, не відповідає правам і інтересам величезного числа людей, якимсь чином штучно спотворена, причому незважаючи на те, що до влади прийшли інші люди».

За словами генконсула, «територія, де, напевно, 99 відсотків населення говорить, думає, мріє російською мовою, чомусь у щоденному використанні (мови – УНІАН) має певні обмеження».

Причому, як додав В.АНДРЄЄВ, «зміцнення позицій російської мови жодною мірою не є замахом на статус або права української мови, навпаки, це два взаємодоповнювані завдання».