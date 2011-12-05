Литвин: від ноутбуків відмовляються ті, кого вже не буде у наступній ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що від нових ноутбуків відмовляються ті народні депутати, яких вже не буде у ВР наступного скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо закупівлі техніки для парламенту, зокрема, ноутбуків.

За словами спікера, «зараз звучать голоси про те, що хтось від чогось відмовляється, я думаю, що відмовляються ті, які вже не будуть у наступному скликанні ВР».

В.ЛИТВИН повідомив, що доручив надати йому вичерпний перелік усього, «що було закуплено і за якою ціною, щоб співставити з тією ціною, яка в загальному продажу».

В.ЛИТВИН переконує, що при переведенні документації на електронний варіант парламент за рік зекономить близько 1 млн. грн.

Як повідомлялося, згідно з "Вісником державних закупівель", Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендерів уклало низку угод на придбання товарів та послуг на загальну суму 8,61 млн. грн.

Зокрема, ТОВ "КПІ-Сервіс" обрано постачальником 485 ноутбуків на загальну суму 5,49 млн. грн. Кожен комп’ютер вартістю 11,3 тис грн. має встановлену пам’ять не менш як 4 Гб і діагональ монітора 23 дюйми.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» заявила, що відмовляється від нових комп’ютерів, і попросила направити зекономлені кошти на соціальні потреби.