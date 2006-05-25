Зупиняючи українські бензовози, російські прикордонники застосували зброю

16:30, 25 травня 2006
Політика
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Інцидент трапився в районі міста Гуково

Прикордонники, які несуть службу на ростовській ділянці російсько-українського держкордону, застосувавши зброю, зупинили колону з шести українських бензовозів.

Як розповів керівник прес-служби Регіонального прикордонного управління ФСБ РФ по Південному федеральному округу Сергій Ліванцов, інцидент трапився в районі міста Гуково.

"На вимоги зупинитися водії автомобілів не відреагували, і прикордонники були вимушені зробити декілька попереджувальних пострілів в повітря. Один з бензовозів був затриманий, інші п`ять розвернулися і сховалися на території України", - пояснив Ліванцов.

Лєнта.ру

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