Зупиняючи українські бензовози, російські прикордонники застосували зброю

Прикордонники, які несуть службу на ростовській ділянці російсько-українського держкордону, застосувавши зброю, зупинили колону з шести українських бензовозів.

Як розповів керівник прес-служби Регіонального прикордонного управління ФСБ РФ по Південному федеральному округу Сергій Ліванцов, інцидент трапився в районі міста Гуково.

"На вимоги зупинитися водії автомобілів не відреагували, і прикордонники були вимушені зробити декілька попереджувальних пострілів в повітря. Один з бензовозів був затриманий, інші п`ять розвернулися і сховалися на території України", - пояснив Ліванцов.

Лєнта.ру