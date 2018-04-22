З`їзд НУ–НС: Президент досидів до кінця...

Ну от, «Наша Україна» – Народна самооборона теж відстрілялася. У сенсі провели міжпартійний з`їзд і затвердили виборчий список.

Стельмах замість Порошенка?

З чуток, таких списків було два, один нібито складений Віктором Балогою, другий – В’ячеславом Кириленком у співавторстві, пробачте, з політрадою партії. І «переміг» варіант Кириленка. Звісно ж, не без президентських правок.

До речі, ті самі джерела кажуть, що Петра Порошенка з нього виключили без жодних обіцянок останньому посади голови Нацбанку і взагалі хоч би яких посад. Не знаю, правда чи ні, але батька Петра Олексійовича в списку теж не виявилося. Але при цьому нинішній голова НБУ Володимир Стельмах чомусь у списку зазначений. Переглядаючи першу сотню – прохідну частину списку, – приблизно звірила на відповідність раніше оголошеним квотам, і загалом все збігається: кожен четвертий – самооборонець, кожен п`ятий, – член Правиці. (Нагадаємо, що квоти були розподілені в такому співвідношенні «Наша Україна» – 54%, Народна самоборона – 25%, Українська правица – 21%).

Ющенко досидів до кінця

З`їзд проходив у виставковому центрі «Експоплаза» (це центр соратника Литвина, голови Шевченківської райради Віктора Пилипишина). Окрім сцени, в ньому був збудований немовби поміст, на якому розсілися делегати. Для журналістів таке розміщення делегатів виявилося вкрай незручним. Вони стояли під сценою. І зазначу, що «вичепити» з побудованого помосту таких людей виборчого списку, як Олександр Омельченко-старший, антимафіозі Юрій Кармазін було вкрай незручно. Як практично неможливим виявилося узяти під ліктик і прогулятися з «голубом» президентського оточення, у минулому автора такого коаліційного креатива, як «БЮТ, НУНС і Партія Регіонів», Івана Плюща. Ну, що ж, довелося насолоджуватися з`їздом з-під сцени.

З`їзд відкрився виступом Президента. Віктора Андрійович вже давно з містера «сорок п`ять» перетворився на містера «п`ятнадцять хвилин». Приблизно стільки тривав виступ Президента.

Ющенко похвалив соратників за єдність. «Ми зуміли спростувати відому приказку, що на двох українців – три гетьмана, – сказав він. – Адже часто не чужі армії, а внутрішня ворожнеча губили Україну. Я знаю, якою ціною давалося об`єднання наших політичних сил. І я хочу потиснути руку представникам всіх політичних сил, які доклали руку до цього об`єднання. Ми – одна рука, ми йдемо пліч-о-пліч з Юлією Тимошенко. І ми сформували національну ідею: одна церква, одна державна мова, одна нація».

Потім Віктор Андрійович проїхався по «успіхах» уряду Януковича. Окрім відомої тарифної теми і залізничних аварій, сказав про практично згорнуту приватизацію, повзучу тінізацію економіки. Далі Президент звернувся до теми скасування недоторканності. На жаль, особисто я продовжую залишатися серед нетям, які не вважають депутатську недоторканність причиною всіх бід українського парламентаризму. Тому слова Віктора Андрійовича про те, що її скасування стане ключем, який відімкне двері чесним парламентаріям і понизить внутріпарламентську корупцію, не дуже мене чіпали. Але про себе подумала, що пропозиція Президента скасувати всі депутатські пільги і привілеї, а їх близько тридцяти, припаде до душі виборцеві. Ще Президент запропонував створити Національне антикорупційне бюро. Після традиційної обіцянки підняти зарплати і виплати на народження дитини Ющенка спустився до залу. І слід віддати належне, цього разу Віктор Андрійович досидів до кінця з`їзду.

Пісню УПА «Лента за лентою» знали тільки Костенко й Кириленко

Серед нових, але добре забутих старих депутатів – Степан Ількович Хмара, Юрій Кармазін (відомий балакун, мабуть, сумує за парламентською трибуною). З родичів – Олеся Оробець (донька загиблого депутата – нашоукраїнця Юрія Оробця), брати – Сергій Луценко, Петро Ющенко.

Цікавим був музичний супровід заходу. Музика на партійних тусовках – це своєрідний критерій українськості. Є такі стрілецькі та повстанські пісні, знання яких для націонал-патріотів – такий самий гарний смак, як любов до Луї Армстронгу або «Бітлз».

З`їзди «Нашої України» завжди відрізнялися гарним музичним смаком. Цікавим тестом прислужилося виконання Тарас Чубая з «Плачу Еремії». Він заспівав «Лента за лентою набої подавай», запрошуючи зал співати з ним. А журналісти і фотографи сіпнулись були фотографувати перший ряд, де сиділи головні дійові особи з`їзду – Президент і перша десятка. Усім хотілося подивитися, хто співатиме пісню українських повстанців. Підспівували рефрен усі, але повністю, з куплетами, її знали тільки Юрій Костенко й В’ячеслав Кириленко. Цікавий момент: один канадський журналіст, побачивши, що Луценко підспівує, здивовано мене запитав: а хіба Юрій Луценко не проти визнання ОУН–УПА?

«Ні, – довелося пояснити колезі, – Юрій Віталійович не проти ОУН–УПА, він проти того, щоб говорити про це голосно під час виборчої кампанії. Йому не хочеться відлякувати мешканців Півдня і Сходу. Щоб одержати їх голоси, потрібно знати зовсім інші пісні».

Луценко порівняв Рудьковського з Ковпаком Напевно, таки не помилилися нашоукраїнці з першим номером, віддавши його лідерові Народної самооборони. Юрія Луценка делегати зустрічали бурхливо. І він не забарився з порівняннями і гарячими промовами. «Іуда не повісився, він пішов працювати спікером», «Рудьковський щодо кількості потягів, пущених під укіс, може змагатися з Ковпаком», «Донецьк, час відповідати за базар». А антикорупційний настуа пояснив необхідністю того, щоб депутати лікувалися з виборцями в одних лікарнях, їздили в одному транспорті і щоб родичі депутатів робили бізнес в тих же умовах, що й інші виборці. «І взагалі я пишаюся нашим списком, це список людей, які не скурвилися».

«Наша Україна» – Народна самоборона впоралися з двома головним завданнями. Члени блоку не перегризли одне одному горлянки через квоти списку, і навіть після з`їзду головні учасники давали дуже коректні коментарі щодо персоналій списку. Вони продемонстрували єдність. Господарем балу, ведучим був немовби В’ячеслав Кириленко, улюбленцем публіки – Юрій Луценко. Після з`їзду разом вони давали прес-конференцію, не перетягуючи один з одного політичну ковдру, говорили про майбутні поїздки в регіони, і, загалом, справляли враження однієї команди.

Вакарчук пообіцяв не прогулювати засідання

У кулуарах підійшла до артиста Святослава Вакарчука:

– Знаєте, а Руслана спочатку теж обіцяла ходити на пленарні засідання і працювати над законами.

– Я вас зрозумів, я ходитиму на засідання, я йду до парламенту працювати.

– Скажіть, а чи буде загальна угода НУ–НС і БЮТ про вірогідний майбутній розподіл місць в парламенті? Адже ви збиралися щось таке підписувати, – поцікавилася у Юрія Костенка.

– А навіщо додатковий договір? Адже договір про загальну діяльність був підписаний у парламенті, – відповів Юрій Іванович.

– Це питання до політради партії, – відсік Анатолій Гриценко.

На жаль, запитати про це у Івана Плюща, двадцять третього в списку і прихильника зовсім іншої конфігурації майбутньої коаліції не вдалося, він поїхав відразу після з`їзду.

Маша Міщенко